美元指數變動不大 日圓又跌破146 美日殖利率利差拉大

美元指數（DXY）周一在漲跌之間游走，投資人正將注意力轉向本周在傑克遜洞舉行的聯準會（Fed）年會。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數跌不到0.1%至103.300，從上周五一度觸及的兩個月高位103.68回落。除日圓外，其他主要貨幣均升值。

美國10年期公債殖利率周一漲至15年最高，盤尾上漲8.9個基點，報4.339%。

Klarity FX主管Amo Sahota說：「對抗通膨尚未得勝，Fed已經多次大聲疾呼。」

歐元兌美元報1.0896美元，升值0.2%；英鎊兌美元報1.2762美元，升值0.2%。

日圓兌美元貶值0.6%，報146.21日圓。投資人密切關注日本當局是否會出手干預日圓匯率，分析師目前認為干預門檻在150日圓左右。

投資人也關注中國當局是否會干預人民幣。離岸人民幣兌美元漲0.3%，報7.2853元。

中國央行周一公布的8月貸款市場報價利率(LPR)顯示，一年期和五年期以上利率分別為3.45%和4.20%，其中一年期調降10個基點，五年期則意外持穩。

荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley表示，美元堅挺對日、中兩國的央行來說都是問題，因為「這有可能使兩國貨幣都面臨不希望看到的疲軟」。