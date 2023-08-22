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Nvidia又噴漲逾8% 更多分析師搶在財報前上修目標價

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達股價21日大漲超過8%，因更多分析師調高目標價。路透
輝達股價21日大漲超過8%，因更多分析師調高目標價。路透

輝達（Nvidia）股價周一（21日）大漲超過8%，因更多分析師調高對輝達的股票目標價，反映對該公司在台灣時間24日清晨即將公布的財報感到樂觀。

分析師對輝達的平均目標價近來持續提高，目前已高於每股520美元，高於僅一周前的505美元。目前的目標價意味著輝達從當前股價水準還有約11%的上漲空間。

輝達股價周一收盤勁揚8.5%至每股469.67美元，創5月25日來最大單日漲幅，今年來累計飆漲221%，相較下，費城半導體指數今年來漲幅為41%。輝達這波大漲主要反映市場對人工智慧（AI）的樂觀。

在輝達將即於8月23日公布2季財報前，滙豐（HSBC）、KeyBanc Capital Markets與BMO Capital Markets是上修輝達目標價的最新機構。市場預期輝達財報將顯示AI晶片的大量需求，根據彭博彙編的數據，預期輝達上季營收年比大增65%。

這將是輝達第一份AI成為主要焦點的財報。ChatGPT這類生成式AI服務在今年初成為眾人焦點，同時掀起輝達等AI類股的投資熱潮。輝達在上一季公布的財測超乎預期，鞏固自身「AI第一股」、將是AI相關支出主要受惠者的地位。

滙豐分析師Frank Lee在報告中表示：「雖然市場對輝達和整體AI供應鏈的預期已明顯提升，我們預期樂觀的AI伺服器需求動能將持續超越市場預期。」

KeyBanc Capital Markets也預期輝達財報和展望將「大幅高於」市場的共識預期，原因是需求趨勢強勁。

Rosenblatt Securities、Piper Sandler、瑞銀（UBS）與摩根士丹利近來都已調高對輝達的目標價。

目前市場對輝達的整體共識看法極度樂觀，在彭博資訊追蹤的分析師中有近90%建議買進。

半導體 520 指數 輝達 NVIDIA

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