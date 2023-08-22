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獨／15至30歲免費諮商3次！台中、台北已額滿 衛福部擬增預算

台積電ADR漲1.6% Nvidia帶動費半大漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周一上漲1.6%，收在92.86美元，較台北交易溢價拉大為10.2%。費城半導體指數同日大漲2.8%。

儘管美國公債殖利率攀升至16年來新高，科技股走強為周一美國股市提供支撐。即將於本周公布財報的輝達（Nvidia）大漲8.5%，那斯達克綜合指數也受激勵大漲206.81點，漲幅1.6%，收在13,497.59點；標普500指數漲30.06點，漲幅0.7%，至4,399.77點；道瓊工業指數跌36.97點，跌幅0.1%，收在34,463.69點。

台灣加權股價指數周一微漲0.18點，收在16,318.49點，台積電跌0.4%收在537.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 119.39 +2.19 108.00 10.55

中華電 CHT 117.16 -0.49 117.50 0.13

台積電 TSM 591.75 +1.60 537.00 10.20

聯電 UMC 43.79 +1.18 43.65 0.33

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 美國

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