台積電ADR漲1.6% Nvidia帶動費半大漲
台積電ADR周一上漲1.6%，收在92.86美元，較台北交易溢價拉大為10.2%。費城半導體指數同日大漲2.8%。
儘管美國公債殖利率攀升至16年來新高，科技股走強為周一美國股市提供支撐。即將於本周公布財報的輝達（Nvidia）大漲8.5%，那斯達克綜合指數也受激勵大漲206.81點，漲幅1.6%，收在13,497.59點；標普500指數漲30.06點，漲幅0.7%，至4,399.77點；道瓊工業指數跌36.97點，跌幅0.1%，收在34,463.69點。
台灣加權股價指數周一微漲0.18點，收在16,318.49點，台積電跌0.4%收在537.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 119.39 +2.19 108.00 10.55
中華電 CHT 117.16 -0.49 117.50 0.13
台積電 TSM 591.75 +1.60 537.00 10.20
聯電 UMC 43.79 +1.18 43.65 0.33
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言