高盛財管 拉攏超級富豪

高盛集團正考慮出售一項四年前買來的業務，顯示該公司進一步撤出服務較一般客戶的業務，轉而把重心聚焦在金字塔頂端的超級富豪。

高盛21日說，目前正在評估如何處理旗下註冊投顧部門「個人財務管理」（PFM），該部門管理約290億美元的資金，是高盛2019年以7.5億美元收購聯合資本公司（United Capital）後發展而來。高盛當時進行這項交易，是為了服務更廣泛的客戶，使其業務不局限於超級富豪。

高盛的財管部門，向來就比較看重超級富豪的客戶，也就是所謂的超高淨值客戶，財富至少要上千萬美元。在這一方面，高盛為客戶管理逾1兆美元的資產，包含私人財富業務和Ayco。高盛仍把財管業務的成長擺優先，這些活動往往比不穩定的華爾街業務如投銀行和交易更能產生穩定的收入。

過去幾年，在高盛將服務擴及更多人時，卻出現虧損，讓執行長蘇德巍備感壓力，他正處於上任近五年來最具挑戰性的時刻。除了打算出售金融科技業務GreenSky之外，高盛去年也決定縮減Marcus線上零售銀行業務。

華爾街上還有另一個消息傳出，英國金融時報（FT）引述知情人士報導，花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）正考慮將旗下最大事業機構客戶群（ICG）一拆為三，這將是花旗近15年來最大規模的企業結構重組。

據報導，貢獻花旗近四分之三淨利的ICG，即一般所謂企金業務，將分為三個部門：投資和企業金融、全球市場，及交易服務。花旗已表示打算將財富管理從其消費金融獨立出來。若ICG如報導拆分，花旗未來將劃分為五大部門，三個商業金融部門和兩個消費金融部門，都直接向范潔恩報告。