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越南房市復甦 增添變數

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

在中國大陸的房地產業者接二連三爆雷後，隔壁鄰居的越南也遭遇類似問題，房地產銷售下降、開發商無法支付債券，疲弱的經濟復甦也正在削弱越南的需求和信心，而政府的反貪腐行動更增添了房地產市場復甦的挑戰。

如同中國大陸的做法，越南的買房族經常在建築完工前分期付款，使他們很容易受到建商倒閉的影響。自去年債券市場動盪以來，房地產開發商一直很難為建案融資，當時數名業界主管因涉嫌違反債券法規等罪名被捕。仲介商網路平台YouHomes的執行長陳俊強（音譯）表示，藉由提高房地產業的透明度可以減輕買家的風險。

根據金融資料供應商FiinGroup，越南今年債券違約率為25%，其中房地產業占最大宗。該公司董事長阮光順（音譯）說，信用表現「正在惡化，尤其是住宅房地產開發商」。

目前有些痛苦可以追溯到豪宅的投機熱潮，陳俊強說：「尤其是度假不動產，這是一種泡沫。」 有跡象顯示這個泡沫正在破滅。根據物業服務公司仲量聯行（JLL），上季胡志明市公寓銷售年率下降33%。自2022年底以來，越南最大城市的豪宅價格和新增供應量均已逐漸下降。

政府已解決這行業的一些問題。河內當局今年稍早說，「價位須達到適合」開發中國家的水平，並擬定建造100萬套平價房的目標。

房地產 越南

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