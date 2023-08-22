快訊

深夜震撼彈！繼謝典林後 苗栗縣前縣長徐耀昌退出國民黨

美公債鐵粉 遇跌就買

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

一些全球知名的基金管理公司今年大量買入美國政府公債，因為他們深信美國將陷入衰退，所以大膽押注。但公債近來周復一周遭拋售，考驗他們持有的決心。

隨著美國公債殖利率觸及15年高點，年度報酬率已轉為虧損。但債券大多頭之一、曾正確預測2019年美債殖利率從2%「一路下滑到零」的摩根大通資產管理公司固定收益資訊長米歇爾卻不改初衷。他說，現在的策略是債券價格一跌就買入。根據彭博資訊彙編數據，該公司旗艦產品全球債券機會基金過去一個月下跌1.5%，今年來僅贏過35%的同行，而過去五年跑贏大盤的比率為83%。

與米歇爾站同一陣線的還包括安聯投信、安本基金管理公司、雙線資本和Columbia Threadneedle，大家都認為經濟才剛開始吸收聯準會（Fed）升息5個百分點的影響，目前殖利率曲線嚴重倒掛正是經濟衰退的不二預兆。

米歇爾表示：「我們不認為這次會有不同。但從第一次升息到經濟衰退可能需要一段時間。我們看到愈來愈多指標位於只有在經濟已陷入衰退或即將陷入衰退才達得到的程度。」

然而美國經濟的表現持續挑戰這些預測衰退的死硬派：美國經濟正成長加速，創造出新的就業機會，而且消費者很有韌性。連聯準會內部人員也不再預測衰退。美國銀行（BofA）的最新全球調查發現，投資人愈來愈看好18個月不會衰退。

債券多頭在表現不佳的情況下，正在尋找緩解損失的方法。

經濟衰退 美國 聯準會

延伸閱讀

美國黃豆打入冷宮？大陸7月進口銳減六成 對這國進口增三成

投資美債結果住「套」房…該停損還續抱？ 他用00878股價舉例

富豪理財 連三月抱緊存款

全球市場觀測站／投資級債 納入配置

相關新聞

全球天然氣供給 拉警報

澳洲液化天然氣（LNG）設施的工人，20日發出最後通牒，預定最快9月2日發動罷工。全球LNG供給勢必受衝擊，歐洲天然氣價...

金磚國峰會 聚焦擴大陣線

巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非「金磚五國」的領導人定22日起在約翰尼斯堡舉行為期三天的高峰會，這次可能將擴大成員納入...

聖嬰現象 衝擊船運航線

乾旱造成水位降低，迫使當局削減通過巴拿馬運河的船隻數量，這個事件凸顯愈來愈多氣候驅動的極端天氣事件正對世界主要船運航線造...

高盛財管 拉攏超級富豪

高盛集團正考慮出售一項四年前買來的業務，顯示該公司進一步撤出服務較一般客戶的業務，轉而把重心聚焦在金字塔頂端的超級富豪。

美公債鐵粉 遇跌就買

一些全球知名的基金管理公司今年大量買入美國政府公債，因為他們深信美國將陷入衰退，所以大膽押注。但公債近來周復一周遭拋售，...

越南房市復甦 增添變數

在中國大陸的房地產業者接二連三爆雷後，隔壁鄰居的越南也遭遇類似問題，房地產銷售下降、開發商無法支付債券，疲弱的經濟復甦也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦