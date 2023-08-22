美公債鐵粉 遇跌就買

一些全球知名的基金管理公司今年大量買入美國政府公債，因為他們深信美國將陷入衰退，所以大膽押注。但公債近來周復一周遭拋售，考驗他們持有的決心。

隨著美國公債殖利率觸及15年高點，年度報酬率已轉為虧損。但債券大多頭之一、曾正確預測2019年美債殖利率從2%「一路下滑到零」的摩根大通資產管理公司固定收益資訊長米歇爾卻不改初衷。他說，現在的策略是債券價格一跌就買入。根據彭博資訊彙編數據，該公司旗艦產品全球債券機會基金過去一個月下跌1.5%，今年來僅贏過35%的同行，而過去五年跑贏大盤的比率為83%。

與米歇爾站同一陣線的還包括安聯投信、安本基金管理公司、雙線資本和Columbia Threadneedle，大家都認為經濟才剛開始吸收聯準會（Fed）升息5個百分點的影響，目前殖利率曲線嚴重倒掛正是經濟衰退的不二預兆。

米歇爾表示：「我們不認為這次會有不同。但從第一次升息到經濟衰退可能需要一段時間。我們看到愈來愈多指標位於只有在經濟已陷入衰退或即將陷入衰退才達得到的程度。」

然而美國經濟的表現持續挑戰這些預測衰退的死硬派：美國經濟正成長加速，創造出新的就業機會，而且消費者很有韌性。連聯準會內部人員也不再預測衰退。美國銀行（BofA）的最新全球調查發現，投資人愈來愈看好18個月不會衰退。

債券多頭在表現不佳的情況下，正在尋找緩解損失的方法。