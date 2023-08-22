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全球天然氣供給 拉警報

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
澳洲液化天然氣（LNG）設施工人可能最快在9月2日發動罷工。（路透）
澳洲液化天然氣（LNG）設施工人可能最快在9月2日發動罷工。（路透）

澳洲液化天然氣（LNG）設施的工人，20日發出最後通牒，預定最快9月2日發動罷工。全球LNG供給勢必受衝擊，歐洲天然氣價格一度應聲暴漲18%。專家認為，LNG價格將有更多波動，但罷工應該會有限度進行，對天然氣供給的衝擊有限。

澳洲三個LNG設施的罷工可能性提高。North West Shelf LNG天然氣平台的工會表示，若無法在23日前與資方伍德塞德石油（Woodside）達成協議，最快9月2日罷工。與此同時，雪佛龍（Chevron）營運的Wheatstone和Gorgon LNG設施，罷工投票將在24日前完成。可能會加入伍德塞德員工的罷工行列。

此種風險推升LNG現貨價，上周運往北亞的LNG價格升至五個月高點，每百萬英熱單位來到14美元，為3月3日當周以來新高。LNG現貨價6月初觸及今年新低，報每百萬英熱單位9美元，和此一價位相比，LNG價格已飆升55.5%。21日歐洲天然氣期貨價格一度跳漲18%，至每兆瓦時42.9歐元。

這三個LNG設施位於澳洲西部，合併產量占全球LNG供給的10%。

澳洲的罷工威脅本月持續撼動脆弱的天然氣市場，儘管供給尚未受限，但歐洲和亞洲的價格已經飆高。新加坡LNG交易員說，隨著談判繼續進行，新消息出爐，預料本周會有一些價格震盪。

不願具名的人士說，一如過往的勞資糾紛發展，相信未來幾周可能會有某種形式的罷工。澳洲瑞信能源分析師柯瓦尼克說：「此類罷工開始時，可能只會略為『試水溫』，不會實質衝擊供給。只有情勢劇烈惡化時，供給才會受到重創」，但勞資雙方應該會在落到此種地步前，敲定協議。

目前最糟情境是長期罷工，迫使三個LNG設施完全停產，但這不利勞資雙方，是可能性最低的結果。工會希望造成足夠傷害，讓資方低頭。但又不希望帶來太多財務損失，或中斷過多出貨，以免影響未來就業。所以最有可能的情況是有限度罷工，最終和解。然而這需要各方以成熟方式處理，冷靜派有可能意外落敗。

【記者魏鑫陽／台北報導】澳洲伍德塞德石油（Woodside Energy Group）勞資談判恐破局，工會醞釀9月初罷工，刺激歐洲天然氣價格飆漲。對此台灣中油表示，短期對台灣內無影響，將持續關注此事件後續之發展並將研擬因應策略。

中油初步研判，因Woodside將於9月2日才會決定是否正式開始罷工，因此9月、10月尚無影響，希望勞資雙方能儘速達成協議。

中油發言人張瑞宗指出，中油採購天然氣，以穩定供應國內用氣需求為首要目標，採用「中、長期契約為主、短約現貨為輔」的策略，同時持續分散氣源，從澳洲、卡達、美國、巴布紐幾內亞及非洲等地區進口。

2022年台灣LNG（液化天然氣）進口來源已有13國。其中，澳洲去年約占整體進口LNG量約32%，卡達約26%。另，澳洲氣源也非常多。

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