嘗試扳回上周頹勢…美股早盤小漲 Nvidia大漲逾4%
美股21日早盤小漲，市場嘗試扳回上周頹勢。道瓊工業指數上漲43點，或0.1%；標普500和那斯達克綜合指數分別漲0.5%和0.9%；費城半導體指數漲1.1%；台積電ADR漲0.4%。
本周持續有多家美國企業將發布財報，包括三大百貨業者梅西百貨（Macy's）、諾斯壯百貨（Nordstrom）和柯爾百貨（Kohl's）。而市場焦點所在人工智慧（AI）主要概念股輝達（Nvidia）也將在23日盤後發布財報，英國政府據傳將斥資1億英鎊向輝達等晶片廠採購AI晶片，輝達21日早盤上漲4.1%。
網路安全公司Palo Alto Networks上周五（18日）盤後發布財報，優於市場預期，帶動該公司21日早盤大漲16%；截至18日收盤止，該公司本月來已下跌16%。
此外，英國競爭與市場管理局（CMA）21日表示，在經過第二階段的深入調查後，已批准晶片大廠博通（Broadcom）以690億美元收購 VMware的交易。博通21早盤上漲2.8%，VMware則大漲逾5%。
投資人本周也將關注美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）25日在Fed傑克森洞年會上的演講。
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