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美股盤前重點／大摩認為美股市場情緒惡化 英國批准博通收購VMware

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
隨著美國經濟能否避免衰退的辯論升級，兩位華爾街頂尖策略師對美股前景的看法也出現分歧。路透
隨著美國經濟能否避免衰退的辯論升級，兩位華爾街頂尖策略師對美股前景的看法也出現分歧。路透

美股期指21日在開盤前漲跌互見，基本上在平盤附近波動。Palo Alto Networks上周發布的財報優於預期，激勵該公司在今日美股盤前大漲逾12%。以下是美股盤前重點整理：

摩根士丹利（大摩）認為美股市場情緒惡化 高盛不苟同

隨著美國經濟能否避免衰退的辯論升級，美國股市過去三周收跌，兩位華爾街頂尖策略師對美股前景的看法也出現分歧。

堅定的股市空頭摩根士丹利的Michael Wilson表示，如果投資人開始「質疑經濟韌性的可持續性」，市場情緒可能會進一步減弱」。而高盛集團的David Kostin則說，若維持在軟著陸的路徑上，投資人有進一步增加曝險的空間，他預測股價下跌是「短暫現象」，若「市場環境持續改善」，避險基金、共同基金、散戶全都會增加看多的賭注。

英國CMA批准博通以690億美元收購VMware

英國競爭與市場管理局（CMA）21日表示，在經過第二階段的深入調查後，已批准美國博通以690億美元收購 VMware的交易。博通美股盤前小漲0.5%，VMware則漲逾5%。

滙豐銀行看好輝達 英國砸1億英鎊採購輝達高階GPU

滙豐銀行（HSBC）重申給予輝達「買進」評級，並調高目標價至780美元；另據每日電訊報報導，英國也計劃投入1億英鎊稅金，大手筆採購輝達的GPU。輝達股價盤前漲逾2.5%至444.6美元。

亞股下跌 中國調降LPR幅度不及預期

中國人民銀行21日意外維持5年期貸款市場報價利率（LPR）不變，1年期也僅調降10個基點，降幅比市場預期小。投資人一直希望能夠重演過去大規模財政支出刺激經濟，但北京當局似乎不願加重借貸負擔。

受失望情緒影響，中國股市滬綜指大幅收跌，失守3,100點，創今年來新低，而對中國風險敏感的澳幣也走弱。MSCI亞太地區（除日本）指數下跌1.02%。

美股 投資人 美國 英國 滙豐銀行 亞股

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與美元、日圓相比，瑞郎走強顯得突出 為何資金會湧入瑞士法郎避險？

投資資金正持續湧入瑞士法郎。目前瑞郎兌歐元徘徊在10個月以來高點區域，兌美元則觸及8年半以來的高位。在瑞士，剔除通膨因素後的實際基準利率兩年半來首次重返正值區域，與升息出現停止跡象的美歐貨幣相比，瑞郎的投資價值正在提高。作為為數不多的「安全貨幣」，瑞郎承接了尋求規避風險的投資者，這也為瑞郎匯率提供了支撐。

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