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老鳥薪水還比不上年輕人！企業換新血苦了中堅 日本中年上班族失去工作熱忱

聯合新聞網／ 綜合報導
日本企業近年採取新陳代謝政策，中年員工面臨失去工作熱情的窘境。示意圖。圖片來源／ingimage
日本企業近年採取新陳代謝政策，中年員工面臨失去工作熱情的窘境。示意圖。圖片來源／ingimage

日本邁入高齡化社會，有許多人即使到了退休年齡，仍然必須工作維持家計。根據統計，70歲以上的日本男性，就業率還高達45％。然而，也有許多中高齡就業者，因為制度面上的問題，儘管還是在工作，卻失去了當初工作的熱忱。

根據日本媒體「現代新書」報導，很多企業體內部碰上高齡化，反而是第一線的年輕人手越來越少，於是走向降低中堅管理層待遇的方針。甚至還有類似「役職定年」，該制度為了讓公司新陳代謝，會在員工50歲左右的時候，強制解除超過一定階層以下的管理職位

然而，能夠不斷往上爬，變成部長等級的員工，可以說是少之又少。相對於四十歲，甚至三十歲的日本員工，漸漸當了部長和課長，五六十歲的資深員工卻幾乎是沒有管理職和下屬的狀態。

雖然這是日本企業選擇做出的取捨，不過也讓這些步入中年員工，喪失了對工作的熱情。特別是五十多歲出頭的年齡層，原先他們應該要以高收入與豐富的工作資歷為傲，如今卻因為制度，被打成比年輕員工還不如，嚴重影響了他們努力工作的熱忱。

日本 職位 職場

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