南韓出口持續下滑 透露全球貿易形勢堪憂

早期貿易數據顯示，南韓8月出口持續下滑，這是全球貿易低迷拖累經濟成長的最新跡象。

根據南韓海關周一公布的數據，8月的前20天，日均出口較去年同期下滑10.7%。整體出口減少16.5%，晶片銷售減幅更大達24.7%，對中國大陸的出貨遽降27.5%。

去年底以來，由於半導體價格下滑和中國大陸需求放緩，南韓出口一直承壓。身為全球最大出口國之一，南韓的貿易數據是衡量國際經濟健康狀況的晴雨表。

外界對貿易表現的憂慮可能持續加劇，中國大陸以犧牲消費活動為代價採取嚴格防疫措施之後，難以快速啟動經濟復甦。即使占比緩慢降低，大陸仍是南韓產品的第一大買家，它決定放鬆團客出境旅遊能否襄助南韓經濟，還有待觀察。

南韓對美國的出口下滑7.2%，對歐盟出口減少7.1%，這顯示銷售疲態不僅止於中國大陸而已。儘管如此，部分行業展現樂觀跡象，汽車銷量比一年前大增20.2%，船舶出口也猛增54.9%。

南韓的進口則銳減27.9%。8月前20日的貿易差額是36億美元。