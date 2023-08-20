美大型科技股周線連三黑

美股主要指數上周下跌超過2%，加深8月頹勢。在美國公債殖利率觸及多年高點的打壓下，大型科技股連三周下挫，寫下今年來最長也最重的周線連跌之勢。

聯準會（Fed）主席鮑爾本周五將在傑克森洞央行年會發表談話，足以決定美國公債殖利率是否持續上揚，美股是否續跌。先前引領今年AI熱潮的輝達（Nvidia）台北時間本周四清晨將發布財報，對股市的影響也不容忽視。

美股上周五終場從盤中低點拉回，那斯達克綜合指數終場下跌0.2%，而標普500指數下跌不到0.1%，道瓊工業指數則小漲約26點，漲幅不到0.1%。

費城半導體指數在應用材料樂觀業績展望的拉抬之下反彈0.5%，台積電ADR仍下跌0.6%，和費半同樣連三周下挫。

美國10年期公債殖利率上周四創下2007年以來最高4.307%之後，上周五回落至 4.251%。公債殖利率升高，尤其殃及蘋果、亞馬遜在內所謂美股七雄（Magnificent Seven），三周連跌下來，市值失血超過 9,000億美元，為今年最嚴重頹勢。倒是輝達本周止跌反彈6%，是七雄中唯一周線止跌的股票。

UMB Financial投資長凱利認為，公債殖利率可能還有上升的空間。他認為公債殖利率往往會在Fed升息周期結束前達到高峰，不過，「Fed正發出明確訊號：別以為他們已完成升息」。