美債殖利率為何竄升？分析師：根本原因在實質殖利率升高

美國長期公債殖利率17日躍上逾十年來收盤新高，瓦解投資人的信心，也給股市平添不確定性。

MarketWatch報導，10年期美債殖利率17日衝上4.3074%，是2007年11月7日來最高收盤價位；30年期殖利率收在4.411%，是2011年4月28日以來最高。

自4月以來，10年期殖利率已飆升超過1個百分點，30年期殖利率也躍增87.3個基點。

按市場常識，長期殖利率走高反映對美國經濟續強更樂觀，通膨風險隨之升高，因此投資人要求更高的風險溢酬。

然而，這一回，通膨預期仍偏高，但正緩和下來，可見還有其他因素在作祟。

DataTrek Research共同創辦人柯拉斯指出，美國公債市場最近波動加劇的背後「根本原因」，是實質（扣除通膨）殖利率升高了；實質殖利率反映通膨預期水準與公債名目殖利率之間的差距。他預料10年期美債殖利率可能「輕易升至」4.5%~5%。

柯拉斯在17日發布的研究報告中寫道：「通膨預期升高，並不是10年期殖利率竄升的原因；實質利率才是問題所在。」

大意是說，即使通膨預期真的降到2%，名目利率也可能在未來6到12個月期間遊走於4%~4.7%區間。簡言之，10年期和30年期美債殖利率，反映的是債市對美國經濟長期展望的看法。而此刻反映的，正是Fed政策利率可能升得「更高、更久」的展望，加上實質殖利率升高，同時沖淡了衰退將至的風險。

柯拉斯並指出，日前公布的Fed 6月會議紀錄之所以引起股市和債市強烈反應，是因為揭露決策者對長期實質利率的看法。他說，負責利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）「希望見到各種期限的美債實質殖利率全面上升，以減緩成長和抑制通膨。凡此種種，將助長近期股市不確定性、削弱投資人信心和股票估值」。