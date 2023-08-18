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富比世評台積電與亞利桑那工會之爭：結果可能沒有贏家

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
台積電為了引進安裝半導體製造設備的專家，與美國當地工會起了鬥爭。路透
台積電為了引進安裝半導體製造設備的專家，與美國當地工會起了鬥爭。路透

美國政府去年通過的晶片法（CHIP Act），是要降低美國對外國生產的半導體依賴，目前看似發揮作用，但進度緩慢。台積電光是為了500份技術勞工簽證，就與亞利桑那州工會起衝突。富比世（Forbes）網站專欄作家奧瑪拉（Kevin O'Marah）評論表示，就算工會在面子上贏了台積電，但最後可能是沒有實質贏家，大家都輸了。

奧瑪拉表示，台積電為處理美國建廠難度最高的半導體製造設備安裝工作，希望從台灣引進專家，向美國政府申請了500份簽證，引發亞利桑那Pipe Trade 469工會的抗議。

但工會抗議的主因似乎並非擔心飯碗被台灣人搶走，而是為了面子。社群媒體上一些侮辱性的文章暗示美國工人懶惰又無能，讓亞利桑那Pipe Trade 469工會感到憤怒。該公會堅稱，其成員的能力具備所有的所需技能，台積電卻編造一切惡意刁難。

不過，奧瑪拉指出，亞利桑那Pipe Trade 469工會不了解的是，台積電代工製造技術的複雜度是原子級的，若他們明白這一點，就很能容易理解為何該工會對於裝配勞工工作內容的理解，會讓台積電感到畏縮。

奧瑪拉說，這場爭鬥凸顯美國的一個大問題，那就是工會主義是否能唪與政府的產業政策舉措共存，不只是晶片法，也包括補貼綠能技術的通膨削減法（IRA），以及對戰略原料和跨境併購的日益嚴格管制。

工會要求台積電用當地員工去填補500個專業技術職位，只是更大進程裡的一粒沙。貿易緊張、新冠疫情經驗、以及全球供應鏈長期減少碳足跡，正帶動全球經濟區域化，同時大型經濟體間互相競爭的產業政策也意味著，電池、光電和半導體等關鍵產業的競爭，將會開始分出贏家和輸家。

奧瑪拉說，雖然工會主義抗拒技術在某些層面是理所當然，但阻止不了技術進步，工會要尋求雙贏的關鍵在於讓組織化的勞動力參與技術開發，無論是在提高薪資或提升技能方面，否則到最後可能所有人都輸了。

台積電 美國 半導體

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