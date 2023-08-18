美股早盤科技股遇賣壓 Nvidia重挫逾3%、台積電ADR跌2.1%

美股三大指數18日早盤小跌，科技股賣壓仍重，那斯達克綜合指數跌1%，輝達（Nvidia）股價重挫3.5%，台積電ADR大跌，原因是美國經濟強韌使聯準會（Fed）不排除繼續升息，導致美國公債殖利率居高不下，加上中國大陸的經濟風險漸增，均衝擊市場信心。

道瓊工業指數早盤跌逾0.15%、標普500指數跌0.4%，那斯達克指數下挫近0.8%。費城半導體指數跌0.9%，輝達股重挫3.5%，台積電ADR跌2.1%。

Fed 7月的會議紀錄顯示，由於官員擔心通膨居高不下，可能進一步升息。道瓊工業指數前市跌破50日移動均線，為6月來首見，閃現空頭信號，標普500指數和那斯達克指數可能連續第三周收黑。

曾為中國大陸第二大房地產開發商的恒大集團17日依據美國破產法第15章，在紐約聲請破產保護。策略師認為，恒大聲請破產保護，顯示北京當局需要以1兆美元拯救房市。

企業消息方面，美國導體設備大廠應用材料上季的營收和獲利都優於市場預期，帶動股價早盤上漲1.4%。