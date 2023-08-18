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準備好面對更疲軟的人民幣 但別指望暴跌

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
中國大陸經濟黯淡可能意味人民幣走軟，但別指望它會暴跌。路透
中國大陸經濟黯淡可能意味人民幣走軟，但別指望它會暴跌。路透

根據華爾街日報股聞天下專欄（Heard on the Street），中國大陸經濟黯淡，可能意味人民幣走軟，但別指望它會暴跌。

對岸經濟正經歷艱難時期，中國人民銀行（大陸央行）周二調降了7天期回購利率和1年期中期借貸便利利率，而野村證券預計這兩個關鍵利率今年還會再往下調。中美利差因此擴大，10年期公債利差來到1.7個百分點，大於年初的1個百分點。美國通膨今年降溫，代表實質變化更大，這使得人民幣承壓，人民幣兌美元的匯價在7.28左右徘徊，今年來挫低5%。

離岸人民幣匯價是7.34，如果在岸價跟進，將是2008年全球金融危機爆發以來最弱。人行周四晚間表示，將慎防人民幣匯價過度波動。

目前為止，沒有跡象顯示又出現了2015年大陸貨幣危機時大量資本外流和外匯準備縮水的情況，那是上次房市下滑的事，但部分領域壓力上升，央行開始比較強烈的反對人民幣貶值。

人行已經開始比較明確的利用行政工具反擊，包括當局每日設定的人民幣「中間價」，官方收盤價與中間價的差距擴大到了人民幣0.1元。

最後，近幾天香港短期人民幣借貸利率躍升，可能是監管機關決定干預以提高離岸人民幣投機成本的訊號。

大陸出口商很辛苦，人民幣走軟可能給他們幫了大忙。但人民幣意外貶值後可能出現的大量資本外流，像2015年那樣，北京政府恐怕還心有餘悸。2014到2016年，外匯準備減少大約1兆美元。

所以北京可能繼續以行政手段和一些招數來懲罰投機者，防止人民幣急貶，必要時，利用3.2兆美元外匯準備或國營銀行外國資產進行干預，再輔以資本管控。

人民幣可能跌更深，但真正的大幅波動要麼是像2015年時絕望情緒加深，要麼是資本管制失敗，兩種情況都不太可能發生，不過，任何一種都將令人深感憂慮。

人民幣 外匯

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