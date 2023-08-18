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比特幣一舉跌破26,000美元 SpaceX被揭這消息加劇頹勢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
華爾街日報報導，馬斯克旗下的太空事業 SpaceX 已賣光全部所持有的比特幣。路透
華爾街日報報導，馬斯克旗下的太空事業 SpaceX 已賣光全部所持有的比特幣。路透

比特幣兩個月來首度跌破26,000美元，全球各國公債殖利率攀升15年來最高之際，這個加密幣市場深受避險心理打擊。不過，進一步壓垮比特幣的，卻是華爾街日報披露的消息。

華爾街日報報導，馬斯克旗下的太空事業SpaceX已賣光全部所持有的比特幣。受此消息影響，比特幣相關的股票Coinbase、Marathon Digital 和 Riot Platforms 也紛紛大跌。

比特幣周四在紐約傍晚周四大跌9%至 26,338美元，一度跌到25,314美元，是6月16日來谷底，幾乎吐光貝萊德公司（BlackRock）申報發行比特幣ETF所帶動的漲勢。

特斯拉去年已出售原持有 75% 的比特幣。華爾街日報取得SpaceX文件發現，SpaceX已出清所有比特幣。

華爾街日報取得的文件則讓外界難得一窺SpaceX的財務狀況，歷經連續兩年虧損後，SpaceX第1季出現小幅獲利5,500萬美元，營收15億美元。去年全年，SpaceX營收為46億美元，淨損5.59億美元，但虧損已較2021年減少一半。

報導說，SpaceX 業績可能因火箭發射服務漲價所提振。SpaceX去年調漲美國家庭用戶 Starlink 的月租費，但最近又略為調整，對有些客戶漲價，但也有客戶獲得降價。

比特幣 華爾街日報 SpaceX

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