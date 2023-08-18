快訊

最新民調／風向一面倒！56.6％看好賴清德當選總統 柯、侯皆低於2成

小公子麵、足球巧克力...25種古早零食熱量曝，第一名是它！營養師授3招減糖

iPhone 14 Pro電池壽命較短？1年後6人列出「電池健康度」真的有慘到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國將對大陸等三國鍍錫鋼加徵反傾銷關稅 台灣不在列

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
應Cleveland-Cliffs 所請，商務部啟動鍍錫鋼品反傾銷調查，美聯社
應Cleveland-Cliffs 所請，商務部啟動鍍錫鋼品反傾銷調查，美聯社

美國商務部宣布，將對來自中國大陸的鍍錫鋼品加徵超過100%的反傾銷稅，對加拿大和德國的同類產品也將加徵個位數比率的反傾銷稅，不過，對台灣、南韓、荷蘭、土耳其及英國進口的這種廣泛用於罐裝容器的鋼品將不徵收關稅，讓美國罐裝食品業者鬆一口氣，

商務部並未發現台灣在內五國鍍錫鋼品（俗稱馬口鐵）有任何傾銷行為。

應Cleveland-Cliffs 和美國鋼鐵工會（United SteelWorkers）要求，商務部啟動反傾銷調查後，於周四初定裁定將對中國大陸、德國和加拿大進口的鍍錫鋼分別加徵122.5%、7.02%和5.29%的反傾銷稅。

商務部結論是，中國外銷的鍍錫鋼品在美國的售價不到大陸國內售價一半，不過商務部也表示，大陸企業並未配合調查，也無法證明他們不受中共當局干涉。

初步反傾銷稅是否會常態化，取決於美國國際貿易委員會的調查結論，如果該機構認定上述國家的鍍錫鋼定價損害了美國公司利益，反傾銷稅將被長期徵收，反之則將退還。

對陸企最終徵稅決定將在12月末公佈，對其他國家的決定將於2024年初公佈。

商務部數據顯示，來自中國大陸的鍍錫鋼占美國進口總量的14%左右， 加拿大和德國各占20%左右。免於關稅的五國約占美國一半的進口量。

Cleveland-Cliffs原本敦促商務部對各國加徵的反傾銷關稅率如下：加拿大79.6%、德國70.2%，英國111.92%、南韓110.5%、荷蘭296%、台灣60%、土耳其97.2%。

美國包裝罐製造商協會（Can Manufacturers Institute）對商務部並未實施高關稅表示「感謝」，不過仍希望能取消對德國和加拿大課徵關稅。該協會已表示，目前美國鋼鐵製造商生產的鍍錫鋼還不到國內包裝罐生產所需的一半，在通膨居高不下的情況下，新的進口關稅將導致材料成本和食品價格上漲。

美國 反傾銷 中共

延伸閱讀

加拿大男籃史上最強陣容 有望成世界盃大黑馬

WTO裁定對美加徵關稅違規 陸商務部擬提上訴

美國擬限制新疆製汽車零件

陸商務部對台貿易壁壘調查 從2455項增加至2509項

相關新聞

「汽車版Airbnb」掀微型創業潮 美國共享車龍頭Turo如何幫用戶年收近3千萬

閒置的房子可以出租，你那輛停在路邊生了灰的汽車，也能幫你賺到第2份收入。

中國大陸恆大集團在紐約聲請破產保護！依破產法第15章

法庭文件顯示，曾經是中國大陸第二大房地產開發商的恆大集團周四（17日）依據美國破產法第15章在紐約聲請破產保護。

美國將對大陸等三國鍍錫鋼加徵反傾銷關稅 台灣不在列

美國商務部宣布，將對來自中國大陸的鍍錫鋼品加徵超過100%的反傾銷稅，對加拿大和德國的同類產品也將加徵個位數比率的反傾銷...

國際油價自三周低點反彈 金屬全面上漲、金價連四日下跌

原油由三周低點反彈，供應緊俏成為市場關注焦點。銅價從近三個月低點反彈。金價小跌，隨美國經濟有韌性，債券殖利率攀升，市場不...

Fed利率將因美經濟續強保持高位 美元連六漲、日圓止跌

美元指數（DXY）周四繼續走升，連續六個交易日上漲，聯準會（Fed）為進一步升息敞開大門，且本周的數據顯示美國經濟具有韌...

晶片業頹勢可能緩解！應材本季獲利優且發表樂觀財測

大客戶包括台積電（2330）和英特爾（Intel）在內的美國最大晶片設備製造商應用材料（Applied Material...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦