美國將對大陸等三國鍍錫鋼加徵反傾銷關稅 台灣不在列

美國商務部宣布，將對來自中國大陸的鍍錫鋼品加徵超過100%的反傾銷稅，對加拿大和德國的同類產品也將加徵個位數比率的反傾銷稅，不過，對台灣、南韓、荷蘭、土耳其及英國進口的這種廣泛用於罐裝容器的鋼品將不徵收關稅，讓美國罐裝食品業者鬆一口氣，

商務部並未發現台灣在內五國鍍錫鋼品（俗稱馬口鐵）有任何傾銷行為。

應Cleveland-Cliffs 和美國鋼鐵工會（United SteelWorkers）要求，商務部啟動反傾銷調查後，於周四初定裁定將對中國大陸、德國和加拿大進口的鍍錫鋼分別加徵122.5%、7.02%和5.29%的反傾銷稅。

商務部結論是，中國外銷的鍍錫鋼品在美國的售價不到大陸國內售價一半，不過商務部也表示，大陸企業並未配合調查，也無法證明他們不受中共當局干涉。

初步反傾銷稅是否會常態化，取決於美國國際貿易委員會的調查結論，如果該機構認定上述國家的鍍錫鋼定價損害了美國公司利益，反傾銷稅將被長期徵收，反之則將退還。

對陸企最終徵稅決定將在12月末公佈，對其他國家的決定將於2024年初公佈。

商務部數據顯示，來自中國大陸的鍍錫鋼占美國進口總量的14%左右， 加拿大和德國各占20%左右。免於關稅的五國約占美國一半的進口量。

Cleveland-Cliffs原本敦促商務部對各國加徵的反傾銷關稅率如下：加拿大79.6%、德國70.2%，英國111.92%、南韓110.5%、荷蘭296%、台灣60%、土耳其97.2%。

美國包裝罐製造商協會（Can Manufacturers Institute）對商務部並未實施高關稅表示「感謝」，不過仍希望能取消對德國和加拿大課徵關稅。該協會已表示，目前美國鋼鐵製造商生產的鍍錫鋼還不到國內包裝罐生產所需的一半，在通膨居高不下的情況下，新的進口關稅將導致材料成本和食品價格上漲。