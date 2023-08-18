股債繼續雙殺 美股連三日下跌 那指創2月來最嚴重連跌

美股連續三日下跌，全球債市拋售加劇，打壓市場對大型科技股的胃口。強勁的勞動市場數據再度引發投資人對升息的疑慮，美國公債殖利率繼續攀升。

標普500指數跌33.97點，跌幅0.8%，收4,370.36點；那斯達克綜合指數跌143.75點，跌幅1.1%，至13,330.88點；道瓊工業指數下跌290.91點，跌幅0.8%，至34,474.83點。

標普500指數三個交易日累計下跌2.7%，為3月中旬以來最大三日跌幅。那斯達克綜合指數三天內下跌3.4%，創2月以來的最大三日跌幅。

美國10年期公債殖利率從周三的4.258%上升至4.307%，是2007年以來的最高收盤水準。美國30年期公債殖利率則創下12年高峰4.411%。

美國勞工部公布報告顯示，上周初請失業金人數下降，表明勞動市場仍然緊俏。

Stifel首席股市策略師Barry Bannister表示，美股最近幾天疲軟，是因為美國經濟強勁成長來看，聯準會（Fed）可能會「在更長時間內保持高利率」。

摩根士丹利全球投資辦公室的Mike Loewengart表示，「本周的數據沒有給他們任何理由放鬆警覺，」「鑒於新屋開工、零售銷售和首次申領失業救濟人數都在強化經濟穩健這一論述。即使Fed下個月維持利率不變，仍無法排除再次升息的可能性」。

投資人的目光很快轉向下周在傑克遜霍爾舉行的經濟政策研討會，以衡量Fed的動向。

大型科技股下跌，蘋果（Apple）和微軟各跌1.5%和1.1%。

CVS Health大跌8%，成為標普500指數表現最差的個股，因有消息說，加州藍盾保險公司(Blue Shield of California)計劃減少對該公司作為其藥品福利管理(PBM)部門的依賴，並與亞馬遜等其他公司合作。

同樣擁有PBM部門的大型醫療保險公司聯合健康集團(UnitedHealth Group)和信諾集團(Cigna)股價分別下跌1.9%和6.4%，推動更廣泛的標普500指數醫療保健指數下跌0.8%。

油價上漲，提振埃克森美孚和雪佛龍股價分別上漲1.9%和1.7%，中國央行尋求刺激房地產市場和更廣泛經濟的期待，提振了大宗商品價格。

網絡設備製造商思科（Cisco）上漲3.3%，抑制大盤的跌幅，該公司公布上季業績超出預期，執行長也大談人工智慧（AI）的機遇。

輝瑞漲2.9%，該公司表示，最新的新冠疫苗在一項針對白鼠的研究中顯示出對ERIS亞變種的中和活性。輝瑞正在測試疫苗對新出現變種的效果。

疫苗製造商莫德納（Moderna）和Novavax 也上漲，美國數據顯示，新冠肺淡相關的住院人數從6月觸及的近期低位攀升逾40%。

零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）第2季營收超過預期，隨後調升全年預測，但股價仍下跌2.2%。