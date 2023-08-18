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陸對美報復性徵關稅 WTO判違規

聯合報／ 編譯陳曉慈、記者黃國樑／綜合報導
全球最大兩個經濟體美國及中國針鋒相對的貿易戰，產生諸多爭端，WTO裁定，中國對價值數十億美元的美國進口商品加徵關稅，以報復美國課徵鋼鐵及鋁關稅違反國際貿易規定。（美聯社）
全球最大兩個經濟體美國及中國針鋒相對的貿易戰，產生諸多爭端，WTO裁定，中國對價值數十億美元的美國進口商品加徵關稅，以報復美國課徵鋼鐵及鋁關稅違反國際貿易規定。（美聯社）

世界貿易組織ＷＴＯ專家小組十六日裁定，中國大陸對價值數十億美元美國商品加徵關稅，報復美國課徵鋼鐵及鋁關稅，違反國際貿易規定。大陸商務部表示，可能對此上訴，並要求美國立即取消對大陸鋼鋁產品徵收的關稅。

另一個世貿專家小組去年十二月裁定，美國上述關稅措施違反國際貿易規定，引發美國強烈不滿，提出上訴。但在美國杯葛新法官任命下，世貿上訴機構至今停擺，美國和大陸只要提出上訴，便可規避執行裁定內容。

美國政府對此裁定表示歡迎。美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）發言人米歇爾指出，世貿專家小組認定中方「透過虛假關稅進行非法報復」，並稱中方「向世貿控訴美國，同時又實施報復性關稅」的行為虛偽。

新華社報導，中國商務部條約法律司負責人表示，中方正研究這項裁定，將按世貿組織規則做好本案後續工作。該負責人指美方去年底被世貿裁決違反規則，卻一意孤行阻撓裁決生效逃避執行義務，拒絕取消違規關稅措施，中方依法反制措施是維護自身合法權益正當之舉，要求美方立即取消違反世貿規則的鋼鋁二三二措施。

世貿專家小組十六日指稱，美國加徵關稅是出自國家安全考量，中方宣稱「對美關稅是反擊美國不當保護國內產業」的說法不成立。世貿專家小組建議中方調整措施以合乎國際貿易規範。

美國 大陸商務部

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