高通膨難降 Fed恐再升息

美國聯準會於美東時間十六日公布七月底的聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）會議紀錄，決策官員仍然擔心通膨可能無法回落，暗示除非情況發生變化，否則未來可能需要進一步升息。

聯準會的鷹派訊息一出，帶動美元持續走強、美國公債殖利率走升，美股三大指數則以下跌收場。不過，市場在消化聯準會鷹派論調後，台北時間昨晚開盤的美股主要指數漲跌互現，道瓊、S&P 500指數開盤小漲，那斯達克持續走低，美元指數則呈現小跌。

聯準會決策官員在七月廿五、廿六日的會議決議升息一碼（○點二五個百分點），將基準利率調至百分之五點二五至五點五，來到廿二年來最高，當時市場預期這是聯準會這波升息循環的最後一次升息。

不過，最新公布的會議紀錄提到，「多數與會者依然判斷，通膨有持續升高風險，而這可能需要進一步緊縮貨幣政策」。儘管部分官員自七月會議以來表示，進一步升息可能沒有必要，但會議紀錄顯示需謹慎行事。

在討論政策前景時，與會者的判斷仍是貨幣政策立場必須有足夠的限制性，以便隨時間推移，將通膨恢復到委員會的百分之二目標。不過，官員對未來的政策方向，存有相當大的擔憂。與會者一致認為通膨「高得令人無法接受」，但也有初步跡象表明，一些通膨壓力可能正在緩解。

會議紀錄顯示，預期美國經濟將放緩、失業率可能上升。多名與會者認為，考量貨幣政策處於限制性區域，達成聯準會目標存在兩方面風險，「重要的是平衡不慎緊縮過度風險和緊縮不足的代價」。

聯準會六月公布的點陣圖顯示，多數官員傾向今年內再升息兩次，但聯準會主席鮑爾在七月利率決策公布後強調將逐次會議做出決定。自七月會議以來，幾位聯準會官員的公開發言顯示，對於維持過去一年半的激進貨幣緊縮政策，聯準會內部共識可能正開始瓦解。例如費城聯準銀行總裁哈克表示聯準會可能不需要繼續升息，聯準會理事鮑蔓等人則持相反觀點。

一年一度在傑克森洞舉行的全球央行年會訂於下周展開，市場將聚焦聯準會主席鮑爾的談話，以從中尋找聯準會未來利率政策的可能方向。