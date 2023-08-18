金磚共同貨幣？ 金磚之父批荒謬

金磚國家領導人準備在南非討論是否擴大規模之際，當初創造出這個詞的英國智庫「皇家國際事務研究所」資深顧問歐尼爾，將金磚國家可能開發共同貨幣的看法斥為「荒謬」。

歐尼爾二○○一年還是高盛首席經濟學家時，創造了「金磚國家」一詞，間接促成巴西、俄國、印度、大陸和南非五個金磚國家走在一起，因此號稱「金磚之父」。但他日前告訴金融時報，二○○九年金磚國家第一次舉辦峰會以來，「從未取得任何成就」。

俄羅斯與中國大陸等成員國呼籲金磚國家挑戰美元作為世界儲備貨幣的地位，但南非說，金磚貨幣沒有列入本屆峰會議程。歐尼爾直指，這五個強烈分化的經濟體打造一個共同貨幣並不可行。

巴西總統魯拉與金磚國家其他政治人物呼籲建立一種「交易貨幣」，歐尼爾指出，「這太荒謬了，他們打算建立金磚國家央行嗎？這怎麼可能做到？」

歐尼爾指出，「除強烈的象徵意義，他們試圖達成什麼目的，我不曉得」。

歐尼爾說，美元在全球金融體系的支配地位，對新興國家沒有好處，「無論聯準會決定做什麼，都是為了美國利益，而這些經濟體都活在這個永無休止的扭曲中」。

他說，金磚國家兩大成員大陸和印度不合，對西方是個好事，「中國和印度無法就任何事達成協議，如果他們能合作，美元主宰地位就更容易動搖」。

歐尼爾說，他常告訴大陸決策者，應該忘記和印度的歷史恩怨，「試著邀請印度在一些重大問題上共同領導，這樣世界才會比較認真的看待你們」。