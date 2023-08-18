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LK-99非超導體 韓概念股重挫

聯合報／ 編譯陳律安／綜合報導

科學家在自然（Nature）期刊發表文章指出，南韓團隊發現疑似室溫超導材料LK-99並非超導體，「這件事可以到此為止」。南韓超導體概念股十七日重挫。

曾任職費米實驗室的格里斯托（Dan Garisto）這篇文章，題為「LK-99不是常溫超導體，科學偵探如何解開這個謎團」彙整各大機構近來研究結果，說明LK-99為何會展現類似超導體的現象。

研究發現，LK-99樣品電阻率急速下降，得以部分懸浮在磁鐵上，是因材料中含有雜質，尤其是硫化亞銅。這讓LK-99作為史上第一個常溫常壓超導體的希望徹底破滅。

加州大學戴維斯分校凝聚體實驗專家維什克說：「我想這件事已經畫上句號」。

德國馬克斯普朗克固體研究所合成出最純粹的LK-99，發現它是一個常溫電阻百萬歐姆範圍的絕緣體，有輕微抗磁性，但無足夠力量部分懸浮，顯示不具超導性。

超導體概念股 南韓 戴維斯

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