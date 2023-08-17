數據蓋牌、房產風暴 中國衰退難再掩藏

房地產風暴持續擴大，中國經濟突然宣布，將不再公布敏感的經濟數據，恐導致外資持續外逃！中國近期青年失業率飆升、消費者與生產者物價指數都下跌，出現通貨緊縮。對此，中國政府選擇「蓋牌」經濟數據。專家認為，蓋牌的行為反而會使外資對中國市場失去信心，最後不斷外逃，加劇經濟逆風。

經濟數據蓋牌

《彭博》報導，中國近期投資、消費與出口等經濟的「三駕馬車」表現都不如預期，甚至消費者物價指數（CPI）年跌0.3%、生產者物價指數（PPI）年跌4.4%，已出現通貨緊縮的狀況。

中國經濟逆風也反應在就業上，中國16到24歲青年失業率連續多月創下新高，6月失業率高達21.3%，相當於每五名中國青少年就有一名失業。然而，中國政府卻於15日閃電宣布，暫停公布相關數據，並強調「經濟性質和勞動型態改變，意味著當前的模型可能無法準確的反應現實」。



不僅青年失業率，中國政府也對「土地銷售」、「外匯儲備」、「債券交易」、「學術資料庫」或「高官簡歷」等資訊諱莫如深。專家指出，經濟數據是市場進行判斷的重要數據，如果資訊不透明，恐導致投資者失去信心，導致外資進一步外逃。

房地風暴擴張

此外，《經濟學人》報導，中國房地產再度報出危機，過去中國房地產龍頭「恆大集團」手握許多中國第一線城市的房地產，卻爆出財務危機，引發該國市場動盪。至今，在中國二、三線城市建設聞名的房地商「碧桂園」，也爆出債務危機。

數據指出，碧桂園於今年年初建造的房屋數量為恆大集團違約前的四倍，債務危機恐使得中國出現「爛尾樓」危機，導致數十萬中國民眾無法順利取得房屋。《經濟學人》研判，碧桂園後續將會透過降價來脫手房屋，導致房地產業再度降溫。

最嚴重的狀況，房市危機波及到房地產供應鏈，導致除了建商之外的原物料也受到影響，導致無數小型工程與工廠倒閉；如果危機進一步擴大，將導致中國國營的債券受到影響，因為大多數中國企業仍相當仰賴中國債券進行融資，如果企業倒閉，也會影響到中國債券市場的穩定。

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