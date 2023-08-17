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美西線運價止跌急升 但漲勢可能很短暫

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
截至8月15日的六周內，40呎貨櫃美西線運價急漲60%，但專家說漲勢可能很短暫。美聯社
截至8月15日的六周內，40呎貨櫃美西線運價急漲60%，但專家說漲勢可能很短暫。美聯社

亞洲出口美國的船運費率一改先前暴跌態勢，急劇上漲，但專家說漲價可能很短暫。

根據運輸數據和採購公司Xeneta，截至8月15日的六周內，40呎貨櫃從中國大陸運往美國西海岸的平均即期運價大漲61%到2,075美元。先前，由於庫存過多的零售商抽單，加上市場需求疲軟，美西線現貨市場運價由2022年2月的近10,000美元摔到6月下旬不足1,300美元。

相較於2021和2022年的高昂運價，今年費用降低一直是進口商的亮點。例如目標百貨（Target）執行長穆里根（John Mulligan）表示，該零售商看到供應鏈條件變得較為有利，尤其是海運。

進口商和航運業專家預估，最近即期運價上漲是短暫現象。美國貨櫃進口量仍低於去年同期，而且承運商在需求高峰期訂購的新貨輪正開始完工交船，將為低迷市場注入額外運力。根據丹麥航運貿易機構Bimco，2023年前7個月，新貨輪交付增加了120萬個貨櫃的運力，創下新高紀錄。

貨櫃航運集團馬士基透過停用一些貨輪並放慢船舶速度來減少運力。但海運諮詢顧問公司Drewry Shipping Consultants董事總經理Philip Damas表示，明年料有更多貨輪投入營運，「運力過剩趨勢肯定影響全球航運，即期運價秋季將恢復跌勢」。

美國

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