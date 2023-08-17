對陸外銷衰退加劇 日本7月出口出現兩年多來首見頹勢

跳槽跳槽再跳槽？許多專家曾告誡，這是職場禁忌，甚至有人列出限期，說是每個工作至少要做滿1年，否則不利未來求職。但當企業一遇不景氣就裁員，甚至僅僅預期景氣下行就先發制人忙著解雇，越來越多美國年輕世代不再把經常跳槽視為汙點，反而形成新趨勢。一般雇主受得了嗎？如何既跳槽又給履歷加分？

2023-08-17 08:00