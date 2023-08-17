對陸外銷衰退加劇 日本7月出口出現兩年多來首見頹勢
受到對中國大陸外銷衰減影響，日本7月出口下滑0.3%，是兩年多來首見頹勢，經濟復甦面臨阻力。
日本財務省周四公佈，7月出口是2021年2月來首度下滑。經濟學家原估下滑0.2%。7月較去年同期進口下降13.5%，連續四個月下滑並創2020年9月以來最大降幅。經濟學家原估會下降15.2%。
日本7月貿易逆差787億日圓，由6月順差430億日圓轉為逆差。經濟學家原估是順差479億日圓。
出口數據持續反映海外需求不一的景況。對美國外銷比去年同期成長13.5％，對歐洲出口成長12.4％。不過，對日本的主要貿易夥伴中國大陸的出口卻下降了13.4％，是自1月來最大減幅，汽車、晶片和晶片零組件等出口額跌幅也達到兩位數。
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