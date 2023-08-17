Fed會議紀錄顯示 通膨風險可能導致進一步升息

在美國聯準會（Fed）7月會議上，決策官員仍然擔心通膨可能無法回落，暗示除非情況發生變化，否則未來可能需要進一步升息。

周三公布的7月25-26日政策會議紀錄顯示，「多數與會者持續認為，通膨存在重大上行風險，可能需要進一步收緊貨幣政策」。在那次會議，官員一致支持調高基準利率1碼至5.25%-5.5%，達22年來最高。市場一般預期這是本次周期的最後一次升息。

儘管部分官員自上次會議以來表示，進一步升息可能沒有必要，但會議記錄顯示需謹慎行事。「在討論政策前景時，與會者的判斷仍是貨幣政策立場必須有足夠的限制性，以便隨時間推移，將通膨恢復到委員會的2%目標。」

不過，對未來的政策方向，存有相當大的擔憂。與會者一致認為通膨「高得令人無法接受」，但也有跡象表明，一些初步表徵通膨壓力可能正在緩解。

會議紀錄顯示，預計經濟將放緩，失業率可能上升。「多名與會者認為，鑒於貨幣政策處於限制性區域，達成聯準會目標存在兩方面風險，重要的是平衡不慎緊縮過度風險和緊縮不足的代價」。

雖然6月公布的點陣圖顯示多數官員傾向今年內再升息兩次，但聯準會主席鮑爾在7月利率決策公布後強調，聯準會會將逐次會議作出決定。

這份會議紀錄發布後，美國公債殖利率繼續走高，標普500指數擴大跌幅，美元延續漲勢。

自7月會議以來，聯準會幾名官員的公開發言表明，對於維持過去一年半的激進貨幣緊縮政策，聯準會內部共識可能正開始瓦解。例如費城聯準銀行總裁Patrick Harker曾表示聯準會可能不需要繼續升息。而聯準會理事Michelle Bowman等人則持相反觀點。

會議紀錄還傳達了對美國經濟前景的樂觀看法，因為聯準會內部經濟學家「不再預測經濟將在年底前邁入溫和衰退」。不過，他們預計未來兩年的經濟成長「將低於預估的潛在增速，導致失業率較當前水準小幅上升」。