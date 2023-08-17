輝達目標價 華爾街調升

全球AI龍頭指標股輝達（NVIDIA）將於23日公布財報。搶在財報發布前，華爾街投行紛紛釋出最新觀點，並基於看好AI產業的長線趨勢發展按讚輝達，59位分析師平均目標價501美元，最高的是Aletheia證券的1,000美元。

今年AI股主導全球股市走出一波多頭攻勢，特別是ChatGPT橫空出世後，全球更是興起一波AI熱的浪潮，激勵輝達股價以旱地拔蔥之姿急速井噴，今年來最大漲幅高達228.73%，連特斯拉執行長馬斯克也對輝達股價的瘋漲發出感嘆。

輝達將於23日公布財報，華爾街投行紛紛搶先釋出最新觀點。目前已釋出的研究報告中，59位分析師平均目標價501美元，最高的是Aletheia證券的1,000美元；而包括巴克萊、大摩、瑞銀、花旗等均給正向的評級。

給予輝達「買入」評等，並將目標價由475美元上調至540美元的瑞銀證券指出，現在來看對輝達股價獲利了結還為時過早。隨著全球大量的資本與新融資工具競逐AI與雲端相關個股，輝達實際上正扮演著「開拓者」的角色。

富國銀行在報告中表示，在由AI驅動的資料中心轉型過程中，很難否認輝達輝達作為主要受惠者的卓越地位，因此給予輝達「優於大盤」評級，目標價由450美元調升至550美元。

其他大型投行如巴克萊資本、花旗證券、大摩等，也均給予「優於大盤」或「買入」評級，目標價分別由500美元升至600美元、維持500美元不變、由420美元調升至520美元；而目標價最高的，則為Aletheia資本的1,000美元。