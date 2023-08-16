唐吉訶德母公司在新通膨時代獲利能創高 都要歸功於「他們」

經營連鎖折扣商店「唐吉訶德」的泛太平洋國際控股集團（PPIH），16日公布到今年6月為止的去年度業績，淨利衝上創紀錄的661億日圓（4.55億美元），連續14年締造新猷，這是拜海外旅客大舉消費所賜。

日經新聞報導，PPIH去年度的營收達1.9兆日圓，營業利益為1,050億日圓，是首次突破千億日圓關卡。PPIH說，日圓貶值、和購物滿5,000日圓免課10%消費稅等利多，進一步刺激外國旅客的消費回溫，帶動自家業績成長。

PPIH社長吉田直樹說：「我們已強化獲利能力。」他說，公司致力在新通膨時代茁壯，擬定提高客單價的策略，並找尋增加顧客回頭率的新方法。

南韓旅客仍是唐吉訶德的免稅銷售主力，農曆春節期間也見到台灣顧客的數量增加。吉田直樹說，隨著大陸的團客解禁，銷售可望進一步成長。止於明年6月的今年度，免稅銷售上看800億日圓。

唐吉訶德已在新加坡、泰國、台灣、香港等地拓點。吉田直樹表示，需要更多時間來提高海外市場的獲利。