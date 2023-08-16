TweetDeck跟進易名「X Pro」 納入X平台付費牆

之前稱為推特（Twitter），現在改名為X的社群平台旗下應用程式TweetDeck也跟進易名為X Pro，今起納入收費機制，X平台用戶使用此程式時將被導向付費訂閱的註冊網頁。

法新社報導，X平台7月宣布從8月起只有通過驗證的用戶可以使用TweetDeck。TweetDeck允許使用者同時監看多個帳號和使用者名單。

今天起，用戶要進入這項目前已改名為X Pro的服務，必須先支付X平台的藍勾勾驗證年費84美元（約新台幣2678元）。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）去年入主後想方設法轉虧為盈，不但裁汰人員，也擴大付費訂閱機制。

上週執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）表示，公司「接近」損益兩平，並且將招募人才，填補遭馬斯克裁汰的人員。

X平台通過驗證的使用者，多數是付費取得藍勾勾的用戶。

推特在2011年以4000萬美元的代價，買下總部位於倫敦的TweetDeck。