聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本福島核汙水排海計畫 布林肯：滿意
共同社、產經新聞等日媒及路透15、16日報導，美國國務卿布林肯15日晚間和日本外務大臣林芳正、南韓外長朴振舉行3國外長線上會談後，布林肯在華府記者會中指稱，有關日本東京電力公司福島第1核電廠欲將2011年核災的核汙水排海計畫，美方認為安全而且符合包括國際原子能總署（IAEA）安全標準在內的國際標準，對此表示滿意。
布林肯聲稱，日方就排放計畫與IAEA密切協調，並在基於科學的透明程序下進行，對日本政府的前述計畫予以肯定及支持。
日本朝日電視台16日對此報導，岸田預定18日在美國馬里蘭州大衛營和美國總統拜登及南韓總統尹錫悅舉行3國領袖會談，返日後將就排海時間做出最終判斷，正朝8月下旬開始排放的方向進行協調。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言