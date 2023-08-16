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日本福島核汙水排海計畫 布林肯：滿意

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國國務卿布林肯。美聯社
美國國務卿布林肯。美聯社

共同社、產經新聞等日媒及路透15、16日報導，美國國務卿布林肯15日晚間和日本外務大臣林芳正、南韓外長朴振舉行3國外長線上會談後，布林肯在華府記者會中指稱，有關日本東京電力公司福島第1核電廠欲將2011年核災的核汙水排海計畫，美方認為安全而且符合包括國際原子能總署（IAEA）安全標準在內的國際標準，對此表示滿意。

布林肯聲稱，日方就排放計畫與IAEA密切協調，並在基於科學的透明程序下進行，對日本政府的前述計畫予以肯定及支持。

日本朝日電視台16日對此報導，岸田預定18日在美國馬里蘭州大衛營和美國總統拜登及南韓總統尹錫悅舉行3國領袖會談，返日後將就排海時間做出最終判斷，正朝8月下旬開始排放的方向進行協調。

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