葉倫：通膨削減法一周年大豐收 增強美國經濟機會與韌性

美國財政部長葉倫16日投書華爾街日報（WSJ）指出，一年前，「通膨削減法」（IRA）獲美國總統拜登簽署，成為法律，堪稱美國史上最宏大的抗氣候變遷行動，目標在2050年邁向「淨零」經濟，並在過程中壓低乾淨能源技術的成本，提高採用率以降低全球碳排放。

儘速推動並落實此法，實屬當務之急。從凰城到邁阿密，數月來都備受極端炎熱襲擊，夏威夷野火更造成嚴重傷亡，其他地區也遭遇旱澇之災。這些現象已導致嚴重經濟代價，包括生產力流失，和長期總體經濟穩定受到的威脅。

雙管齊下：創造經濟機會、強化經濟韌性

葉倫指出，「通膨削減法」也意在促進其他兩大目標：創造經濟機會，並強化經濟韌性。一年後的今天，這兩方面都見到成效。

葉倫說，打造乾淨能源經濟，是我們此生「最大的經濟轉型」工程之一。全球乾淨能源年投資額已達到1兆美元以上。長久以來，美國欠缺統籌的策略，可作為低碳技術和其他未來產業的發展指引。但現在有了「通膨削減法」，美國正實現葉倫所謂的「現代供應面經濟學」：一套能夠活絡「拜登經濟學」精華的政策框架。那包括以政府投資動員民間資本、刺激經濟成長，並協助美國達成氣候目標。

自從「通膨削減法」通過以來，美國已為長期展望定調，亦即企業必須大舉投資。佐以擴大需求面與供應面稅務優惠的配套措施，從事乾淨能源產業的企業正找到更強大的商業理由在美國投資，並創造優質、待遇佳的美國工作。「通膨削減法」正協助驅動一波美國建廠支出熱潮，投資金額以實質計算已比2021年底時倍增。自拜登上任以來，企業在乾淨能源與製造業的投資總額已超過5,000億美元。

葉倫表示，「通膨削減法」立法一年來，全美各地綠能產業如雨後春筍般冒出。例如，本周她與機電勞工工會成員會談時，他們就稱讚「通膨削減法」是「歷史性的勝利」。借助於該法的獎勵措施，低收入社區以及昔日工作和稅收倚賴化石燃料產業的地區，如今吸引一波投資熱潮。葉倫指出，「通膨削減法」的初期影響，從評論員現在把美國中西部和南部形容成新的「電池帶」（Battery Belt）--因為那一帶電動車電池工廠林立-即可見一斑。

葉倫表示，擴大經濟機會不僅是道德正確之舉，就經濟效益而言也是好事。研究顯示，在開發度落後的社區投資，金額相同的投資可發揮更大的效益。也就是說，納稅人的錢將花得更值得，帶來更大的生產力，並放大對整體經濟的利益。

與此同時，「通膨削減法」也正強化美國的經濟韌性。儘管油價過去一年來已大跌，俄羅斯侵略烏克蘭後油價暴漲仍已帶給許多家庭苦難。打造乾淨能源經濟，意味降低美國對化石燃料的依賴，對掌控那些能源來源的獨裁專制政權的曝險隨之降低，進而向家庭和企業提供更大的能源成本確定性。「通膨削減法」的目標是藉由改用電動車和其他節能家電節省成本，讓這種轉型過程對家家戶戶來說更容易。

但葉倫說，拜登政府的策略比那更有企圖心。促進美國能源安全性，也意味著降低乾淨能源供應鏈過度集中化的風險，畢竟過度集中可能產生阻塞點，進而升高供應受阻斷的可能性。「通膨削減法」採雙管齊下的做法，先是建立起產業基礎，同時也鼓勵企業與可信賴的國際夥伴合作，協力建立、鞏固乾淨能源投入品與產品的全球供應鏈。過去一年來，美國已開始建立起正式的機制，以利推動這些努力。

葉倫說，美國傾全國之力讓地球永續生存，並形塑一個繁榮、包容、強韌的經濟未來，而「通膨削減法」正是這場努力的轉捩點。