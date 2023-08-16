台積電申請美國晶片補助命運 掌握在這30幾人手上

為了重振美國晶片業，美國已啟動二戰以來規模最大的政府干預行動之一，且正仰賴華爾街的自由市場經濟專家，籌建由華爾街精英金融家所組成的團隊，幫助分配390億美元的生產補貼及其他獎勵措施給上百家企業。

華爾街日報（WSJ）報導，商務部已悄悄組建由約36名華爾街精英金融家，所組成的晶片計畫辦公室投資團隊，成員年齡介於23~64歲，近半數為女性，且都必須自掏腰包購買並閱讀暢銷書《晶片戰爭》。

這群團隊成員自稱為政府內的新創公司，辦公地點為在商務部大樓外、白宮附近的的狹窄辦公室，任務是從申請補貼的台積電與三星電子等約460家實體中，挑選贏家和輸家。這個團隊的最後決定將面臨外界的嚴加檢視，包括美國國會議員。

揭密晶片計畫投資團隊

這個投資團隊的成員包括麥肯錫前合夥人歐蘿克（Sara O'Rourke）、曾任職於黑石集團的菲索（Farha Faisal）、曾為高盛銀行昆恩（Kevin Quinn）和林嘉（Srujan Linga），以及曾在摩根大通工作的史密斯（Mary Alex Smith），作業方式類似華爾街交易團隊。

每份晶片法補貼申請案會交付給一位資深關係主管與投資銀行家負責，較資淺的成員則花費大量時間輸入數字，建立量化模型，以了解這些投資計畫的概況。曾為創投主管的商務部長雷蒙多，則負責付諸實踐，並且形容這個團隊擁有「不可思議的才華與歷練」。

這個團隊也必須確保獲得補助的計畫，符合總統拜登的政治議程，例如推動多元職場、員工孩童日間照護、以及補助附帶的嚴格條件，成員也和精通拜登戰略的官員密切合作，包括國防專家和經濟學家。團隊成員向晶片計畫辦公室主任史密特（Michael Schmidt）匯報。

儘管商務部官員不會透露晶片法資金的補助時間，但產業主管預期，最快可能今年底發放。

拜登政府官員認為，要把先進半導體製造業務帶回美國，並且確保謹慎地發放有限的聯邦政府資源，不以政治為考量，就需要投資銀行家、私募股權投資人及管理顧問的技能。領導這個團隊的KKR前主管費雪（Todd Fisher）說，市場未必都能完美運作，該團隊試圖矯正資源錯配，因為其他國家也正大規模插手。

投資團隊營運主管歐蘿克（Sara O'Rourke）說，目前政在設計策略、組織以及投資過程。

投資團隊的挑戰

不過，一開始的資金配置只是第一步，重點在於以資金刺激民間資本的方式，這個重責大任就落在領導金融結構小組的林嘉身上，他正在觀察半導體供應商能從退休金基金與保險業者融資的管道，他說，為了提高放款的吸引力，貸款能以設備、智慧財產權及基礎設施的價值為擔保。

美國總統長期以來都會向華爾街求才，最近的案例包括聯準會（Fed）主席鮑爾與前財長米努勤，但經濟學家指出，這回招募全由民間專家組成的團隊為史上首見，也反映晶片在現代經濟政策所扮演的核心地位。美國半導體產業協會（SIA）總裁兼執行長紐佛說，美國晶片法事關重大，全球都在看，美國能否正確執行這個產業政策的大型實驗，至關緊要。

費雪團隊的比現，將是美國政府能否把先進製造業務帶回美國的早期考驗，但一些經濟學家懷疑政府以補貼和稅務誘因形塑戰略產業的產業政策。