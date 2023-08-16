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三星泰勒晶圓廠獲得客戶：美國AI晶片業者Groq

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
三星電子泰勒廠晶圓廠將為美國Groq生產下一代AI半導體。路透
三星電子泰勒廠晶圓廠將為美國Groq生產下一代AI半導體。路透

美國人工智慧（AI）解決方案業者Groq表示，將以三星電子位於德州泰勒市、還沒完工的晶圓廠，生產下一代AI半導體，成為首家官方揭露為三星電子泰勒廠的客戶。

韓聯社報導，總部在加州的無晶圓廠晶片業者Groq在13日說，已與三星晶圓代工事業簽約，「以在美國的晶圓代工服務供應商，鞏固Groq的產品路線圖」，該公司的新晶片將「和三星的晶圓代工設計服務團隊合作設計，並以三星的SF4X（4奈米）製程生產」，也就是三星電子的先進4奈米鰭式場效電晶體（FinFET）平台技術。

三星電子的泰勒晶圓廠預定年底完工，這款新晶片預料將在明年開始生產。Groq曾在Google幫助設計晶片的羅斯（Jonathan Ross）於2016年創立，專門為深度學習應用設計並生產晶片組。

三星電子的美國晶圓代工事業主管齊薩里（Marco Chisari）指出，「三星晶圓代工事業致力於推動半導體技術，並把突破性的AI、高效能運算及資料中心己決方案帶入市場」，「與Groq的合作關係再度證實了我們運用我們先進製造節點讓AI創新進入市場的程度」。

三星電子掌管晶片事業的共同執行長慶桂顯7月表示，泰勒晶圓廠預定明年底前出貨4奈米晶片。

美國 奈米

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