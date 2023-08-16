美國時裝品牌「拉夫勞倫」涉維族強迫勞動 遭加拿大調查

加拿大企業責任監察員辦公室（CORE）週二（8月15日）宣布，將調查美國時裝品牌拉夫勞倫（Ralph Lauren）的加拿大子公司，以釐清該服裝零售商在中國的供應鏈和業務中，是否使用遭強迫勞動的維吾爾族勞工，或從這些勞動中受益。

CORE的報告詳列了相關指控，稱拉夫勞倫與使用、受益於維族強迫勞動的中國企業有供應鏈的關係。該辦公室主要負責追蹤、調查在海外經營的加拿大服飾、採礦以及石油和天然氣公司，是否有侵犯人權行為。

2022年6月，有28個民間團體對拉夫勞倫提出投訴，CORE對此已發布了初步評估報告。CORE監察官梅爾霍夫（Sheri Meyerhoffer）的聲明表示：「我決定對拉夫勞倫的投訴進行調查。」不過，該品牌的美國母公司針對加拿大對此事是否有管轄權提出異議，稱其子公司「不負責決策」，其所有業務均由該公司的美國總部監督。

總部位於加拿大首都渥太華的維吾爾人權倡導項目（Uyghur Rights Advocacy Project），在一份聲明中對CORE此次的調查表示歡迎。

拉夫勞倫並沒有回應路透社的置評請求。

其他公司亦遭到調查

過去幾年，多家美國和加拿大的大型跨國公司被指控直接、或在其供應鏈中使用維吾爾族的強迫勞動力。

今年7月， CORE對耐吉的加拿大子公司（Nike Canada）和皇朝金礦（Dynasty Gold）發起了類似的調查，指控它們在中國的供應鍊或業務，被認定有使用維吾爾強迫勞工，或從使用維吾爾強迫勞工中受益。不過，當時2家企業否認相關指控。

CORE表示，加拿大也將調查礦業和房地產投資公司GobiMin面臨的類似指控。GobiMin沒有回應路透社的置評請求。

根據國際人權組織，有超過100萬維吾爾人和其他以穆斯林為主的中國少數民族，被關押在新疆的再教育營，遭受到強迫勞動等一系列虐待行為。加拿大等西方國家國會曾稱中國政府對新疆的鎮壓是「種族滅絕」；聯合國人權事務高級專員則曾稱，中國對待維吾爾人的行為可能已構成反人類罪。

北京一貫否認再教育營的指控，稱這些設施是職業訓練中心，旨在遏制極端主義。

（路透社、法新社等）

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