台積電ADR收跌1.5% 受費半拖累
台積電ADR周二下跌1.5%，收在91.68美元，受費城半導體指數下跌1.7%所累，較台北交易溢價8%。
費半成份股中，輝達（Nvidia）成為當天唯二上漲的股票。瑞銀和富國調升目標股價後，輝達收盤上漲0.4%。
美國股市三大指數全面下跌1%以上，美國零售銷售數據比預期還強，加劇投資人對利率可能在長時間居高不下的疑慮。標普500指數下跌1.2%，收在4437.86點，道瓊工業指數下跌361點，跌幅1%，收在34,946.39點。科技股集中的那斯達克綜合指數下跌1.1%，收13,631.05點。
台灣加權股價指數周二上漲61.14點，收在16,454.80點，台積電漲0.2%收在542.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 118.94 -2.10 110.00 8.13
中華電 CHT 117.06 -0.22 117.00 0.05
台積電 TSM 585.49 -1.49 542.00 8.02
聯電 UMC 44.32 -1.84 45.45 -0.34
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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