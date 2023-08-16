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盧布暴跌 俄升息至12%

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導

俄羅斯中央銀行昨天宣布大幅升息十四碼（三點五個百分點），一口氣把基準利率調升至百分之十二。俄國盧布匯率近來暴跌至近十七個月來新低，十四日一度跌至一○二盧布兌一美元，盧布今年來已損失超過三分之一幣值。

盧布貶值的主因，包括俄國軍事支出持續增加，以及西方國家對俄國能源出口的制裁。由於盧布貶勢，俄國央行提前一天開會，會後宣布調高基準利率至百分之十二。

俄國央行表示，八月通膨年率達百分之四點四，市場需求超出國家擴大經濟供給能力，導致通膨惡化，此外，進口需求增加也影響盧布匯率動態。

美聯社報導，俄國央行正試圖透過升息，對抗不斷飆升的物價。俄國近來能源出口銳減，進口及國防支出增加，西方國家的經濟制裁也持續發酵，導致貿易順差縮小，對盧布造成一定壓力。

央行 通膨 匯率

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