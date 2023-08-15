美股盤前重點／零售銷售超預期 美債30年期實質殖利率創2011年來最高

由於中國大陸7月經濟數據令人失望，削弱全球市場的情緒，拖累美股三大指數期指在15日盤前下跌，道瓊期指挫逾200點，或0.8%，標普500和那斯達克100期指均下跌0.5%左右。以下是美股盤前重點整理：

美國7月零售銷售

美國7月零售銷售（不含汽車）月比增加1%，高於前月的0.2%，也比分析師預期的0.4%高；零售銷售（不含汽車及汽油）增加1%，高於前月的0.3%，比市場預期的0.4%高；零售銷售（控制組）也增加1%，高於前月的0.6%，比市場預估的0.5%高。

美國實質殖利率攀升

繼美國10年期公債實質殖利率昨日升至多年高點後，美國30年期公債實質殖利率15日突破2%，站上2011年來最高水準。實質殖利率上升，被視為衡量長期經濟成長前景的晴雨表。各界對美國財政赤字擴大將增加美債供應量的擔憂，也推升了殖利率。

家德寶（Home Depot）財報

家得寶上季營收和獲利優於預期，但仍重申全年財測不變。財務長Richard McPhail說，消費者購買大件非必要商品的意願依然不太高。家得寶股價盤前跌逾0.6%。

蝦皮母公司冬海財報

冬海公布，上季營收僅成長5.2%至31億美元，低於市場預期。貢獻該公司三分之二營收的電商業務，其營收增幅降至歷來最低的21%，也不如預期。冬海ADR盤前重摔超過10%。

日本上季GDP增速遠超預期，出口大幅增長

儘管全球衰退的可能性令前景蒙陰，日本經濟二季度的增長速度遠快於預期，因汽車出口強勁和訪日遊客激增，抵消了新冠疫情後消費復甦放緩的拖累。日本第二季國內生產總值(GDP)環比年率為增長6.0%，較前季增長1.5%，遠高於路透調查的預估中值增長0.8%，使國內生產總值(GDP)觸及歷史高點。

俄羅斯央行將關鍵利率調升350個基點至12%，以抑制盧布跌勢

在克里姆林宮公開呼籲收緊貨幣政策後，俄羅斯央行將關鍵利率上調350個基點至12%，這一緊急利率舉措旨在阻止盧布兌美元匯率跌破100的趨勢。