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通膨飆升效應！去年全球財富大縮水 金融海嘯以來首見

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
受到通貨膨脹和美元升值影響，去年全球家庭減少約11.3兆美元資產，為2008年金融危機以來世界財富首度縮水。路透
受到通貨膨脹和美元升值影響，去年全球家庭減少約11.3兆美元資產，為2008年金融危機以來世界財富首度縮水。路透

受到通貨膨脹和美元升值影響，去年全球家庭減少約11.3兆美元資產，為2008年金融危機以來世界財富首度縮水。

根據瑞士信貸（Credit Suisse）15日發布的「年度全球財富報告」，2022年全球私人淨財富總額減少2.4%至454.4兆美元。以北美和歐洲的家庭失血最多，總計損失10.9兆美元。

但並非所有地區的財富都受創。瑞信的報告說，儘管受制裁影響，俄羅斯的財富仍大幅增加，多了56名百萬富翁。報告並指出，受到本幣兌美元平均升值6%的拉抬，拉丁美洲的財富增加了2.4兆美元。瑞銀的這項研究涵蓋全球54億名成年人估計持有的資產。

瑞信的全球經濟與研究主管赫許勒-費德赫碧（Nannette Hechler-Fayd'herbe）表示：「在新冠疫情時代，財富演變證明是具有韌性，並在2021年以創紀錄的速度增加。但通貨膨脹、利率上升和貨幣貶值，造成（全球財富）在2022年反轉。」。

總體經濟狀況也使全球百萬富翁的數量減少350萬，降至約5,940萬人，全球前1%富豪的財富占比也下滑，降至44.5%。

但這項研究的專家預測，2022年的數字可能只是財富增長總體預測中的一個小插曲。從全球來看，到了2027年全球私人資產預料將增至629兆美元，增幅為38%。此外，到了2027年，百萬富翁的數量可能從2022年的約6,000萬人增至8,600萬人。

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