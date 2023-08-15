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最大債券ETF上演出走潮 多家法人卻嗅到美債買進時機

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
上周規模超過390億美元的iShares 20+ Year Treasury Bond ETF（TLT）撤資逾18億美元，創下2020年3月以來之最。示意圖／ingimage
上周規模超過390億美元的iShares 20+ Year Treasury Bond ETF（TLT）撤資逾18億美元，創下2020年3月以來之最。示意圖／ingimage

投資人以疫情之初幾個月以來最快速度撤出全球最大的債券ETF之際，摩根大通和Western資產管理等公司卻開始押注，本月公債殖利率上揚，正是買進的時機。

彭博數據顯示，上周規模超過390億美元的iShares 20+ Year Treasury Bond ETF（TLT）撤資逾18億美元，創下2020年3月以來之最。這檔ETF的價格前一周下跌超過3%，上周五為止的5天內又下跌1.2%。

美國長債的投資信心這一個月中轉差，投資人漸漸相信，為了抑制僵固的通膨，聯準會（Fed）會長時間保持較高的利率水準。美國長債殖利率因此急劇上揚，還影響上周標售30年期公債的需求。

不過，Western 資產管理專家Robert Abad在一份報告中寫道：「展望未來6至12個月，全球債券領先大盤的舞台已經就緒。投資一個國家固定收益市場的最佳時機，正是利率周期趨於穩定或準備下降時。」

摩根大通分析師周一在一份報告中表示，他們維持買進美國5年期公債的建議，並且繼續認為，美國10年期公債表現將領先更長期公債。

摩根大通策略師寫道：「名義殖利率接近九個月高點，價位已略顯便宜，加上若干長債布局走緩，我們仍然保持策略性買進美國5年期公債的立場」。他們預料美國10年期公債表現將優30年期債，導致這部分公債殖利率曲線變得陡峭。

基準10年期美國公債殖利率周二變化不大，報 4.2%，比前一交易日觸及的今年高點僅低1個基點。美國5年期公債殖利率維持在4.36%不變。

美國 摩根 ETF

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