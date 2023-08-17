三星獲利14年來最差 南韓護國神山怎麼了？

韓國三星電子盈利的逆境，是多重因素的綜合結果。記憶體晶片需求變遷、華為、小米等大陸競爭對手的進一步崛起，都深刻影響著公司的光景。未來的天空，還會有一大片明亮等著它們嗎？

曾經燦爛如星辰般的韓國三星電子，如今正面臨著盈利的衰退。

《韓聯社》報導，韓國科技巨頭三星電子第2季度營業利潤，相較前一年同期，暴跌99.3％。

根據三星官方財報表示，4月至6月季度淨利潤為1.724兆韓圜（約新台幣405億元），較去年2022年同期淨利潤11.099兆韓圜大幅下降。

儘管第2季度的淨利潤超出金融數據公司FactSet所預測的8894.5億韓圜，整體利潤仍是下降。

這家科技巨頭曾在過去的歲月裡引領潮流，然而，種種因素似乎正將其從榮耀之巔拖入了泥淖之中。

其中，晶片製造部門連續第2個季度出現虧損，6月份季度運營虧損達到4.36兆韓圜。

整體而言，如同三星的初步預測，收入同比下降22％至60兆韓圜，營業利潤下降95％至6685億韓圜，可謂14年來最差的季度表現。

晶片需求疲軟為營收慘淡主因

初看之下，三星的盈利衰退或許令人驚訝。曾經，它們在智慧型手機、半導體、面板等領域無可匹敵的優勢，如今卻蒙上陰霾。

三星營收利潤慘淡的主要原因，來自於記憶體晶片在市場上的需求下降。

根據2022年的官方資料顯示，記憶體晶片部門獲利占比超過一半，是手機部門的兩倍，為三星的主要獲利來源。

由於疫情解封後，人們紛紛外出，對於電子產品的需求下滑，晶片需求也相對銳減。根據三星今年第1季財報顯示，記憶體晶片營業虧損34億美元。

儘管三星表示，人工智慧領域對高性能晶片的需求高於預期，但智慧型手機製造商的晶片需求延遲復甦。再加上客戶因全球IT產品需求疲軟所進行的庫存調整，仍對業績構成壓力。

總體而言，晶片需求疲弱，不只三星受到影響，全球前十大晶圓代工業者也不好過。

研究調查機構集邦科技（TrendForce）指出，終端需求持續疲弱，再加上淡季效應，首季全球前10大晶圓代工業者營收季跌幅達18.6％，約273億美元（約新台幣8190億元）。

集邦科技更進一步指出，第二季晶圓代工業者產值將持續下跌，但季跌幅會比第一季收斂。

儘管下半年將迎來旺季需求，但由於供應鏈庫存堆積且目前去化緩慢，多數客戶備貨態度仍維持謹慎。這或將導致第2季晶圓代工生產週期趨緩，整體成長率受限。

牽一髮而動全身：三星與韓國經濟

身為全球最大的半導體製造商之一的三星電子，集團業務內容包括智慧型手機、平板電腦等電子產品製造，也生產多項家用電器。

除此之外，三星集團也生產建築材料和設備，並參與韓國建築項目。同時也擁有金融相關子公司，提供保險、信貸和投資等金融相關產品及服務。

由此可見，三星集團對韓國的經濟滲透各大層面，具有舉足輕重的影響力。

三星電子，集團業務內容包括智慧型手機、平板電腦等電子產品製造。美聯社

根據韓國中央銀行（Bank of Korea）公布的數據顯示，2019年疫情前，三星集團的營業額為243.7兆韓圜（約新台幣6.5兆元），占當年韓國GDP至少一成以上。

以及過往三星向韓國政府繳納的稅款，也經常占年稅收總額的一成以上。

這些數據皆顯示，三星的營收直接影響韓國經濟，說是南韓的護國神山也不為過，也有人戲稱南韓是「三星共和國」。

下半年有望好轉，潛在挑戰不可輕忽

如果再深究衰退背後更多的原因，除了市場變遷，也與競爭愈趨激烈有關，隨著其他競爭對手的崛起，特別是中國大陸的新興科技企業，三星不再是唯一的明星，市占率和利潤已逐漸被分食。

眾所周知，大陸公司在電子產品的市占率正在逐步擴大，尤其是智慧型手機市場。

華為、小米、OPPO等中國大陸品牌已經成為全球市場上的主要競爭者，並在中國大陸及歐洲等市場有強大的優勢。除此之外，大陸消費者對於國產產品的偏好也在漸增。

在半導體製造領域，中國大陸政府也正積極推動產業發展，用一系列政策吸引全球半導體公司及投資者進入該國市場。

對三星而言，這樣的趨勢無疑帶來經營壓力。

邁入第3季的開端，大多數市場分析師表示，全球科技行業的低迷已接近尾聲，近期晶片價格的跌幅也趨緩。

美國媒體《市場觀察》的一篇報導指出，花旗集團分析師彼得．李（Peter Lee）也表示，展望下半年，記憶體晶片市場有機會強勁復甦，尤其是針對人工智慧相關應用程式所使用的高階計算晶片需求日趨旺盛。

儘管三星本身對下半年度營收預測保守，但眾多分析師抱持樂觀態度。

面對大環境不景氣、競爭對手崛起等重重挑戰，究竟下半年韓國三星電子會以什麼樣的新政策促使營收翻盤？全球皆拭目以待。

（本文出自2023.08.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）