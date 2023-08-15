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薪水小偷全球排名 亞洲人名列前茅「最會裝忙」

聯合新聞網／ 綜合報導
調查發現印度、日本和新加坡員工花許多時間在「表演性工作」上。示意圖／ingimage
調查發現印度、日本和新加坡員工花許多時間在「表演性工作」上。示意圖／ingimage

員工上班時到底有沒有在認真工作？還是其實都在當「薪水小偷」裝忙？

CNBC報導指出，近期知名企業軟體公司Salesforce子公司Slack與問卷調查平台Qualtrics 合作，進行一項全球性調查。這項調查蒐集了18000多名公司高階主管與員工的資料，發現全球最會「裝忙」的員工都在亞洲，就連一般認為工作超認真的日本都名列前茅。

這份研究橫跨美國、澳洲、法國、英國、德國、新加坡、印度、日本和南韓共9個國家，調查18149名主管及員工的工作型態，發現亞洲國家的員工較常花時間在「表演性的工作」上。所謂的「表演性工作」是指花了許多時間開會或向團隊展示成果，卻沒有真正做出決策或解決問題的工作業務。

調查發現前三名的國家分別為印度、日本和新加坡。印度花43%的時間進行「表演性工作」，日本和新加坡則分別為37%與36%。不僅如此，調查還指出，這三個國家在實際有生產力的工作業務上，花費的時間比例也相對較低，分別為日本（63%）、新加坡（63%）和印度（57%）。

Slack公司亞太區技術傳教士（technology evangelist）蘭尼（Derek Laney）表示，主管通常都以「眼前看到的活動」來判斷員工的生產力，反而沒有專注在實際的績效成果上。因此像是收發電郵的速度、上線的時間或是否參與會議，便成為主管評估員工生產力的「可見性活動指標」。有44%的新加坡員工就抱怨，因為要花太多時間開會和回電郵，導致他們的工作效率大受影響。

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