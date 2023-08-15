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今年女子世足賽事結果爆冷難料 愛迪達銷售成績暫勝Nike

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
今年的紐澳女子世界盃足球賽結果爆冷難料。路透
今年的紐澳女子世界盃足球賽結果爆冷難料。路透

今年的紐澳女子世界盃足球賽（Women's World Cup）比賽結果爆冷難料，美國被淘汰出局，四強中甚至沒有曾奪冠的隊伍，迫使愛迪達（Adidas）和Nike等全球運動用品大廠，必須快速調適消費者迅速變動的喜愛與需求。

路透報導，今年的紐澳女子世足賽有望成為歷來數一數二受歡迎的單一女子運動盛事，即使時區差異讓許多歐美觀眾難以觀賞賽事直播，國際足球總會（FIFA）預期觀賽人數約有20億人。

愛迪達、Nike及DICK'S體育用品店等零售商都已砸大錢於周邊商品，GlobalData的數據顯示，今年女子世足賽的總贊助額擴增到至少3.49億美元，高於2019年的3.42億美元，路透確認後發現，DICK'S網站有76項服飾和產品與今年美國女子足球隊有關，包括球衣、T恤及連帽上衣，超過三分之二折扣介於25%~35%。

今年贊助美國和英格蘭隊的Nike，推出和設計師Martine Rose合作的聯名商品，讓美國女子足球隊在第一場比賽前穿戴，包括長褲、西裝夾克外套、上有Nike勾勾的大衣等，概念為「打破男子和女子足球風格的分野」。

不過，Centric Pricing和路孚特彙整的數據顯示，從女子世足賽開踢以來，Nike今年只有8%的女子足球隊產品售罄，比率低於2019年賽事的13%。

相較下，愛迪達則有21%已售罄，遠高於2019年的8%，原因可能是該公司贊助的瑞典和西班牙雙雙踢進四強。愛迪達也提高德國女子足球隊球衣的產量，比2019年賽事多出一倍，在德國出局時，球衣依然接近完售。

許多品牌也都向「女力賦權」題材靠攏。Nike在賽事開踢前的行銷活動，便是一部講述一名女性足球粉絲告訴父親「這場賽事歷來最好看」，還有許多現役與退役女性球星客串，包括美國的拉皮諾（Megan Rapinoe）和摩根（Alex Morgan）、法國的Grace Geyoro以及巴塞隆納前鋒Asisat Oshoala等。

英國女子足球產業協會執行長韓德森指出，三分之一的女子足球粉絲都是新粉絲，「這群粉絲很獨特、多元、相當年輕、也有強烈的進步價值」。Pinnacle廣告公司創意總監多夫曼因而提醒，行銷業者必須留意這群日增粉絲對女子足球的支持可能不夠忠誠，熱情可能會隨賽事結束而冷卻。

足球 Nike adidas

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