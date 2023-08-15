摩根士丹利說了什麼 讓NVIDIA一日強彈了7%？

摩根士丹利周一發布報告，重申輝達（Nvidia） 仍是「首選」，在這檔AI晶片股在下周發布財報前，不失為良好的進場時機。

受摩根士丹利報告激勵，輝達股價周一狂漲7.1%，創下5月25日來最大單日漲幅。

摩根士丹利分析師寫道：「我們認為最近賣壓形成了一個良好的進場時機。儘管供應受限，我們仍預料業績會超出預期且會調高財測，重要的是，未來 3-4 季的能見度很強。」「輝達依然是我們的首選股，因為 AI 投資需求的巨大轉變，以及相對失衡的供需狀況，在未來幾季將持續存在。」

輝達本月股價跌逾 10%，部分歸因於供貨限制，且對整體經濟是否會出現顯著反彈的疑慮仍在，不過摩根士丹利分析師預測，輝達仍將長期受益。

摩根士丹利分析師說，「重點在於，這是一相當正向的局面。10月（本季度即8~10月）的財報數字完全受限於供應，買進共識的上限也受約束。」「我們預見財報數字至少上揚到足以支撑本益比更接近整體半導體股上端的水準，日後也仍有上漲空間。」