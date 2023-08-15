美國鋼鐵併購戰殺出意外買家 Esmark開出更高價碼
鋼鐵加工及經銷商Esmark 開出78億美元現金價碼，加入併購美國鋼鐵公司（US Steel）的行列，報價高於之前Cleveland-Cliffs的出價。
未上市的Esmark周一宣布競購的消息，令業內人士大感意外。這家公司業務側重鋼品的加工和經銷，並非生產原鋼，似乎不太可能成為買家。曾任職於美國鋼鐵的Esmark 執行長 James Bouchard 接受彭博電話訪問時說，該公司手頭有現金足以支應這次併購。
受此消息激勵，美國鋼鐵股價收盤飆漲37%，創下歷來單日最大漲幅。不過，每股31.08美元的收盤價，仍低於Esmark每股35美元的出價。
Cliffs執行長 Lourenco Goncalves接受電視媒體訪問中堅稱，他有信心能成功收購，他說他得到很影響力的聯合鋼鐵工人工會的支持。
CRU鋼鐵分析師Josh Spoores說：「Esmark 的競標出人意料。我原本以為在這家傳統服務中心表態之前，會看到其他一些鋼鐵製造商加入角逐。」
美國鋼鐵是美國工業的代表企業，其歷史可以追溯到1901年。
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