淨出口挹注下 日本Q2 GDP按年率成長勁揚6%遠優於預期

在強勁出口的推動下，日本第2季經濟遠高於分析師所料，按年率成長高達6%，創下2020年第4季來最大幅度成長，可見經濟正在復甦軌道上穩步前行。

內閣府周二公布的數據優於經濟學家原估的2.9%。淨出口對經濟成長貢獻1.8個百分點，優於分析師原估的0.9個百分點。

與去年同期相較，日本第2季GDP成長率為2.0%。

周二的數據進一步表明，日本經濟正從疫情中持續復甦，儘管經濟學家預計美國、中國大陸和歐洲經濟將帶來阻力。如此表現也和國際貨幣基金（IMF）看法相符，該機構日前將日本2023年成長展望上調至1.4%。

經濟擴張主要受到外部需求恢復的推動，民間消費下降0.5%，低於市場所估的0%。

標準普爾全球市場情報公司的首席經濟學家田口晴美說：「與第1季相比，由於景氣熱絡所帶來的消費起色已經減弱。物價上漲漸漸讓消費者暫緩買氣。」

不過，當局4月底解除邊境管制後，入境旅客人數增加，對GDP的淨出口成份的貢獻也在增加，將為經濟提供了巨大的推動力。據日本國家旅遊組織統計，截至6月，外國遊客的數量已經恢復到疫情前的70%以上。7月的數據將於周三公佈。