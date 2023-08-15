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想當AI領導者！Nvidia晶片 沙烏地阿拉伯、阿聯酋也搶買

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
金融時報報導，波灣國家沙烏地阿拉伯和阿聯酋買進數千顆輝達（Nvidia）高性能晶片。路透
金融時報報導，波灣國家沙烏地阿拉伯和阿聯酋買進數千顆輝達（Nvidia）高性能晶片。路透

金融時報報導，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國買進數千顆對構建人工智慧（AI）軟體至關重要的輝達（Nvidia）高性能晶片，加入全球AI軍備競賽。

兩個正追求經濟轉型的波灣國家公開表示，目標是成為AI領導者。知情人士說，沙國透過公共研究機構阿布都拉國王科技大學（Kaust）買進至少3,000顆輝達最先進AI晶片H100。這批晶片共值1.2億美元，2023年底到貨。Kaust將利用它們建立自己的大型語言模型。

估計顯示，AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI利用1,024顆A100晶片，輝達最新晶片的前身，一個多月就訓練出先進的GPT-3模型。

金融時報還引述兩名Kaust消息人士報導，許多擁有AI專長的中國大陸籍人士效力Kaust，因為他們自美國實體名單上的中國大學畢業後，無法赴美工作或研習。

與此同時，阿聯酋也確保能取得數千顆輝達晶片，並已在國有的技術創新研究所（Technology Innovation Institute ）推出開源的「獵鷹」（Falcon） 大型語言模型。 

根據知情人士，阿聯酋希望擁有和控制自己的運算能力和人才，有自己的平台，不依賴中國大陸或美國。知情人士補充，他們有資本和能源可以這樣做，也吸引到全球最優秀的人才。

西方AI專家和人權活動人士比較擔心的是，兩個波灣國家開發出來的軟體可能欠缺大型科技公司試圖加進AI技術的道德護欄和安全功能。由於人權捍衛者和記者經常成為兩國鎮壓目標，他們怕AI被用來啟動非法監視或產生其他歧視問題。 

NVIDIA AI 晶片 沙烏地阿拉伯 阿聯酋

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