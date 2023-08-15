國際油價走低 金屬全面下跌、黃金觸及六周低點

國際油價漲勢周一熄火，在夏季市場流動性下滑之際，原油主要受到了波動性和整體金融市場走勢的牽制。基本金屬全面下跌。金價盤中一度跌至六周低點。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

油價跌

雖然近幾周實物市場供應收緊的跡象推動原油期貨創下一年來最長連漲，但在對中國經濟的最新隱憂影響下，西德州中級原油（WTI）周一與華爾街市場表現出同步的上下震盪走勢。

「隨著美元上漲，以及對中國房地產市場的擔憂情緒蔓延，原油價格走低，」 Oanda高級市場分析師Ed Moya表示。「市場有點缺乏流動性，這意味著如果債券市場的拋售加劇，我們可能會看到美元大幅走強，從而打壓原油價格。」

9月交割的WTI原油期貨下跌0.8%，結算價報每桶82.51美元；10月交割的布蘭特原油期貨跌0.6%，結算價報每桶86.21美元。

基本金屬下跌

銅價周一跌至六周最低，最大金屬消費國中國的房地產業債務問題令需求前景惡化，這是工業金屬消費的一個主要領域。截至收盤，LME期銅微跌3美元，報8291.5美元/噸

銅價自8月1日以來已下跌了7%。

由於全球需求放緩，鋁期貨觸及每噸2,143.5美元的7月10日以來最低。這種用於運輸、包裝和建築的金屬價格盤尾報每噸2,148美元，下跌1.3%。

LME鎳期貨下跌0.7%，報20093美元/噸；LME鋅期貨下跌2%，報2349.5美元/噸；LME錫期貨下跌4.3%，報25325美元/噸；LME鉛期貨下跌0.6%，報2096美元/噸。

金價下跌至六周低點

金價盤中一度跌至六周低點，投資者評估中國監管機構為應對日益嚴重的金融和房地產風險而可能採取的政策行動，推動美元和美債殖利率走高。

「金價並未迎來任何避險資金流動，原因是對中國房地產市場的擔憂引發對風險蔓延的恐懼，導致美元飆升，」Oanda高級市場分析師Ed Moya表示，「美國盤中債市再度出現拋售，令金價承壓」。

對聯準會（Fed）可能會在更長時間內維持較高利率的預期也導致一些投資者撤離。

截至紐約時間下午3:40，黃金現貨下跌0.3%，報每英兩1908.07美元；白銀現貨下跌0.4%，每英兩報22.594美元。