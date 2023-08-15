台積電ADR漲1.2% 漲勢落後費半

台積電ADR周一上漲1.2%，收在93.07美元，不及費城半導體指數2.9%的漲勢，較台北交易溢價9.8%。

美國標普500指數和那斯達克綜合指數周一收高，摩根士丹利發布利多報告後，輝達（Nvidia）反彈，帶動其他大型成長股上漲。輝達狂漲7.1%，創下5月25日來最大單日漲幅。

標普500指數收盤上漲0.6%，收在4,489.72點。那斯達克綜合指數大漲1.1%，報13,788.33點；道瓊工業指數小漲26.33點，漲幅不到0.1%，報35,307.63點。

台灣加權股價指數周一大跌207.59點，收在16,393.66點，台積電跌0.9%報541.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 121.47 +1.74 109.50 10.94

中華電 CHT 117.29 -1.02 117.00 0.25

台積電 TSM 594.25 +1.17 541.00 9.84

聯電 UMC 45.14 +1.29 45.00 0.32

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據