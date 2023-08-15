美華資國泰銀總裁：Fed可能再升息
美國聯準會（Fed）6月暫停升息後，7月又升息1碼，市場對利率展望有分歧。在美華資國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明認為，聯準會對通膨率降到2%的決心很強，不太可能在通膨還高達3%時就收手，因此不太可能釋出不再次升息的信號，但是下月可能再度暫停緊縮，待之後的政策會議再升1碼。
劉昌明今年獲舊金山聯邦準備銀行委任為洛杉磯分行董事局董事，對聯準會的決策流程相當了解。他說，目前的利率水準已是22年來最高點，而聯準會之前已提到，利率區間將在年底時比目前水準高出0.25個百分點，意味可能再升一次。
依之前的升息節奏，聯準會可能9月暫停升息一次，而在之後的會議上再次宣布升息。
劉昌明認為，聯準會不太可能放出不再次升息的信號。這不僅存在送出錯誤信號的風險，還可能導致市場對更深或更快來臨的利率削減進行定價，致使長期利率進一步下降，逆轉正在下降的通膨趨勢。
至於通膨降至2%目標，劉昌明表示，他從鮑爾口中得知「目標是2%，就必須達到2%」，聯準會對達到2%的決心很強，不太可能在通膨達到3%時就收手。
目前市場有一派認為，當下美國就業市場需求非常強勁，工資增長過快恐繼續推高核心通膨率，以致無法達到2%的目標。另一派則認為，已有證據顯示勞動市場正在冷卻，無業者尋找工作的時間也在增加，通膨壓力正在緩和。
從數據上來看，每月新增非農就業人數已從2022年上半年的約43萬，降到今年上半年的21.5萬。
「據我所知，聯準會的目標似乎是將這一數字降至約10萬人，就業人數對通膨的影響極具參考價值。」
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